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В Пензе атакован институт, создающий датчики для "Искандеров"

Анна Ярославская
1 июля 2026, 08:36
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Беспилотники ударили по несколькоим крупным предприятиям в Пензе, пишут мониторы.
Атака на Пензу
Дроны атаковали стратегический завод в Пензе : после взрывов поднялся дым / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Утром в российской Пензе прогремели взрывы и поднялся густой дым
  • Под удар дронов попали местный подшипниковый завод и фабрика Маяк
  • Также атаковано АО "НИИФИ"

Утром 1 июня в российской Пензе прогремели взрывы. Над городом поднялись клубы дыма. Перед этим в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Местный губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области обломки БПЛА повредили линии электропередачи.

видео дня

"Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия", - написал он.

Атака дронов на Пензу
Атака дронов на Пензу / Фото: Exilenova+

Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что под удар в Пензе попал государственный подшипниковый завод. Там вспыхнул пожар. В Сети появились фото и видео.

Пензу атаковали БПЛА
Пензу атаковали БПЛА / Фото: Exilenova+

Отметим, что Пензенский подшипниковый завод (известный как ГПЗ) - крупный производитель широкого спектра шариковых и специальных подшипников.

Смотрите видео - В Пензе вспыхнул пожар после атаки дронов:

Скриншот

Кроме того, в Пензе, вероятно, попала под удар фабрика ОАО "Маяк", пишет Exilenova+. Это одно из старейших и крупнейших бумажных предприятий России, основанное в 1850 году. Фабрика специализируется на выпуске бумаги для гофрирования, картона, писчепечатной бумаги, обоев и школьных тетрадей.

В Пензе виден дым
В Пензе виден дым / Фото: t.me/exilenova_plus

Позже аналитики проанализировали кадры из Пензы и сообщили, что в городе под удар попало АО "НИИФИ" (Научно-исследовательский институт физических измерений).

Предприятие является разработчиком датчиков избыточного и абсолютного давления, а также датчиков линейного и углового движения для авиационной техники. Продукция используется в самолетах, вертолетах и ​​образцах вооружения, в частности, МБР "Булава", "Тополь-М", "Синева" и ракетных комплексах "Искандер". Входит в состав госкорпорации "Роскосмос".

Поставляет датчики давления для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, а также датчики и измерительные системы для Су-34. Для Су-57 производит датчики абсолютного давления ДАВ-096, системы индикации температуры и охлаждения колес СИТУОК-01 и системы контроля параметров шасси СКПШ-01.

Находится под санкциями США и Украины.

Фото: t.me/exilenova_plus
Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки по тылу оккупантов - новости

Как писал Главред, в ночь на 26 июня Тульская область страны-агрессора РФ оказалась под массированной атакой дронов. Под удар попал завод "Азот" в Новомосковске. Местные жители слышали много взрывов, а также жаловались странный запах аммиака в воздухе и проблемы с электроэнергией.

В ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.

23 июня в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо видны клубы черного дыма.

Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.

Утром 16 июня дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью. Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.

В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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