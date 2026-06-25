Горит глубокий тыл РФ: дроны атаковали НПЗ в Уфе, над городом - черный дым

Кратко:
- Серия взрывов прогремела в российской Уфе
- В районе крупных НПЗ вспыхнул мощный пожар
- Объекты находятся в 1400 км от Украины
В четверг, 23 июня, в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо видны клубы черного дыма.
Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, первые взрывы в Уфе прогремели около 9:30 по киевскому времени.
Под удар могли попасть два из трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе.
"Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины", - говорится в сообщении.
Пока подтверждения этой информации нет.
Стоит отметить, что нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.
Как писал Главред, в ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.
Кроме того, минувшей ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. Местные жители утверждают, что БПЛА летели со всех сторон. Было громко в Симферополе, Севастополе, Армянске, Евпатории, Ялте. Под удар, вероятно, попала энергетическая инфраструктура Симферополя и Севастополя.
К слову, в Минобороны РФ отчитались, что 269 украинских беспилотников были сбиты над регионами России. Утверждается, что беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над Черным морем.
Интересно, что сообщении не упоминаются аннексированный Крым и оккупированные районы материковых областей Украины.
Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта
Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.
"Произойдет ли это в июле или в августе — зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.
Другие новости:
- Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины
- "Россия будет вынуждена выбрать мир": Зеленский сделал громкое заявление об операции в Крыму
- "Украина выигрывает войну на данный момент": в Госдепе США заявили о переломе в войне
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред