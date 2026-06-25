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Горит глубокий тыл РФ: дроны атаковали НПЗ в Уфе, над городом - черный дым

Анна Ярославская
25 июня 2026, 11:37
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Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины.
Атака на НПЗ в Уфе
После атаки дронов в Уфе поднялся черный дым / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Серия взрывов прогремела в российской Уфе
  • В районе крупных НПЗ вспыхнул мощный пожар
  • Объекты находятся в 1400 км от Украины

В четверг, 23 июня, в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо видны клубы черного дыма.

Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, первые взрывы в Уфе прогремели около 9:30 по киевскому времени.

видео дня

Под удар могли попасть два из трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе.

"Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины", - говорится в сообщении.

Пока подтверждения этой информации нет.

Дроны атаковали Уфу
Дроны атаковали Уфу / Фото: Exilenova+
В Уфе горит НПЗ
В Уфе горит НПЗ / Фото: Exilenova+

Стоит отметить, что нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.

Над Уфой виден столб дыма
Над Уфой виден столб дыма / Фото: Exilenova+

Как писал Главред, в ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Кроме того, минувшей ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. Местные жители утверждают, что БПЛА летели со всех сторон. Было громко в Симферополе, Севастополе, Армянске, Евпатории, Ялте. Под удар, вероятно, попала энергетическая инфраструктура Симферополя и Севастополя.

К слову, в Минобороны РФ отчитались, что 269 украинских беспилотников были сбиты над регионами России. Утверждается, что беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над Черным морем.

Интересно, что сообщении не упоминаются аннексированный Крым и оккупированные районы материковых областей Украины.

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта

Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Произойдет ли это в июле или в августе — зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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