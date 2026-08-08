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Полки в супермаркетах опустели: грозит ли Украине дефицит продуктов и скачок цен

Анна Косик
8 августа 2026, 20:52
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Продуктовые магазины серьезно пострадали в результате ударов РФ. Эксперты оценили риски.
Опустевшие магазины в Украине
На полках некоторых украинских супермаркетов пусто / Коллаж: Главред, фото: Главред

Кратко:

  • Во многих украинских магазинах количество товаров на полках сократилось
  • Дефицита продуктов в Украине после ударов по складам не будет
  • Отдельные бренды исчезнут с полок, но их заменят аналоги

После ударов страны-агрессора России по складам украинских супермаркетов во многих сетевых магазинах количество товаров на полках сократилось. Покупатели опасаются, что в Украине начнется дефицит продуктов и цены на большинство товаров вырастут.

Однако эксперты заявляют, что такой сценарий не грозит украинцам. Об этом в эфире "Украинского радио" заявили эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин и первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран.

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По словам Пендзина, рынок розничной торговли в Украине остается высококонкурентным: в каждой категории работает достаточное количество поставщиков, которые поступают в торговлю через различные каналы сбыта. Локально возможны разве что более длительные сроки доставки в отдельных регионах.

"Некоторые товарные позиции тех или иных брендов могут исчезнуть с полок, однако они довольно быстро будут заменены другими брендами с аналогичными потребительскими качествами. Это касается как продовольственной, так и промышленной группы товаров. Поэтому серьезного роста цен или дефицита мы не ощутим", - отметил эксперт.

В то же время Непран считает, что незначительное подорожание отдельных групп товаров все же возможно: подорожать может логистика доставки картофеля, огурцов и помидоров, однако сезонное падение цен на овощи перекроет этот эффект для конечного потребителя.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какова ситуация в супермаркетах Украины сегодня

В соцсетях украинцы делятся фотографиями из супермаркетов "Фора" и "Сільпо", в основном в Киеве, где полки действительно опустели. Корреспонденты Главреда также стали свидетелями подобной ситуации в нескольких магазинах.

  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред
  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред
  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред
  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред
  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред

"Уважаемые гости, из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру на доставку некоторых товаров требуется больше времени. Мы всё привезем, не впервые, справимся", - говорится на табличке одного из супермаркетов.

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов

Главред писал, что, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в августе 2026 года хлеб и молочная продукция в Украине подорожают, тогда как овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.

Основными факторами подорожания станут стоимость топлива, логистические расходы и энергоносители. В то же время рынок овощей открытого грунта сейчас находится на сезонном максимуме предложения, что позволяет удерживать цены без резких колебаний по крайней мере до начала осени.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что если из-за российских атак работа украинских портов будет ограничена, это неоднозначно скажется на ценах на различные товары.

Ранее Главред писал, что в Украине после незначительного удешевления в июле гречка может снова начать дорожать уже в августе. Несмотря на сезонное увеличение предложения, предпосылок для длительного снижения цен пока нет.

Накануне стало известно, что продолжительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на формирование урожая картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью.

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О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ по финансовой и потребительской тематике.

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