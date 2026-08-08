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Вывод украинских войск из Донбасса: Зеленский поставил все точки над "i"

Анна Косик
8 августа 2026, 21:31
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Президент рассказал о намерениях оккупантов и о том, как будет действовать Украина.
Зеленский, Путин
Зеленский рассказал, как Путин планирует привлечь в армию больше россиян / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

  • Украина зеркально ответила на удары РФ
  • Кремлевский диктатор хочет провести скрытую мобилизацию
  • Украина не уйдет из Донбасса

Страна-агрессор Россия сосредоточила вокруг Москвы три эшелона противовоздушной обороны, переместив комплексы из других регионов, а Силы обороны в ответ провели операцию против российской логистики, ущерб от которой достиг триллиона рублей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телемарафону "Єдині новини". По словам главы государства, чтобы создать столь плотное прикрытие столицы, Кремлю пришлось собирать комплексы со всей страны, несколько меньшую защиту получил Санкт-Петербург.

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"Но сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и мы всё равно будем находить технологии, чтобы отвечать на них, чтобы они это ощущали", - сказал глава государства.

Удары по украинским логистическим узлам, по словам Зеленского, получили зеркальный ответ: Киев выбрал собственное направление для операции, к которой присоединились Вооруженные Силы, Силы специальных операций, ГУР, Служба безопасности и Служба внешней разведки. Такой объединенный формат теперь применяется во время дипстрайков и мидлстрайков.

"Там впечатляющие потери - триллион рублей. Это была очень успешная операция украинских сил", - отметил президент.

Путин готовится к мобилизации

Кремль, по оценке Зеленского, готов пойти на любые шаги - от сотен и тысяч кибератак до ракетного давления и запугивания. Причиной этого является отсутствие результата, который кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин мог бы предъявить собственному обществу.

"Он думает о мобилизации. Он думает, как обмануть свой народ. Провести массовую мобилизацию, при этом не объявив о ней", - предупреждает Зеленский.

Среди инструментов, которые уже фиксирует украинская сторона, - теневые контракты на службу и блокирование границ. Параллельно Москва, по словам президента, ищет политическую оболочку для поражения на фронте.

"Ему нужно продавать победу. Победы у него в Украине не будет. Ему нужно захватить Донбасс", - подчеркнул глава государства.

Украинская сторона не рассматривает вариант самостоятельного ухода из региона, а анкориджские договоренности с американской стороной Кремль будет пытаться исказить в свою пользу.

"Никто не будет покидать свою страну, своих людей и просто уходить. Потому что никто не гарантирует, что этот человек не пойдет дальше", - пояснил Зеленский.

Против Украины воюют не только россияне

Зеленский также рассказал, что присутствие военных Пхеньяна на территории России выросло на порядок, и речь идет уже не об эпизодических появлениях, а о системном решении.

"Если сначала речь шла о сотнях, затем о тысячах, то сейчас принято решение, чтобы на территории России находилось от 30 до 50 тысяч северокорейцев", - заявил президент.

Последствия такого обмена выходят за пределы европейского театра военных действий: Пхеньян изучает современные боевые действия и может использовать этот опыт в случае обострения ситуации в Тихом океане, что создаст угрозу для государств азиатского направления.

Северокорейские ракеты также уже неоднократно обнаруживались на территории Украины. Наряду с опытом КНДР будет получать от России лицензии и военные технологии.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Именно поэтому Киев рассчитывает на более тесное взаимодействие с Сеулом, несмотря на конституционные ограничения Республики Корея в отношении поставок оружия. Взамен Украина предлагает партнерство в формате Drone Deal, и переговоры уже ведут дипломаты.

"Мы бы очень хотели получить поддержку от Южной Кореи в виде того, чего нам не хватает. Это системы противовоздушной обороны", - подытожил Зеленский.

Как РФ усилит давление на Украину благодаря КНДР - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, КНДР предоставит России более 100 баллистических ракет. Это позволит России увеличить количество баллистических ракет в каждом ударном пакете или дольше поддерживать пакеты аналогичного размера.

Северокорейские ракеты, с их большей полезной нагрузкой, но меньшей точностью, вероятно, приведут к более значительным разрушениям и жертвам, особенно среди гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Илон Маск отказывается разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по целям на территории России.

Накануне стало известно, что Россия может нанести новый комбинированный удар по Украине в ночь на 9 августа. Вероятными целями атаки могут стать сразу несколько городов Киевской области и Житомир.

Ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полномасштабная война России против Украины якобы началась из-за внутренних проблем, в частности коррупции и злоупотреблений.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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