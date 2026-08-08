Украинцам могут массово отменить бронирование за сутки: юрист назвал причину

Одно решение по предприятию может за короткий срок изменить статус всех забронированных мужчин.

https://glavred.info/ukraine/ukraincam-mogut-massovo-otmenit-bronirovanie-za-sutki-yurist-nazval-prichinu-10786925.html Ссылка скопирована

Юрист объяснил, как происходит процесс отмены бронирования в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Муренко:

Потеря статуса критического предприятия сразу отменяет бронирование для работников

Оформление бронирования работника может длиться до трёх суток

Отмена бронирования происходит в течение одного дня

Украинские предприятия, теряющие статус критически важных, мгновенно лишают своих работников бронирования от мобилизации - хотя оформление такого статуса занимает до трех суток.

Об этом в интервью Главреду рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко. Юрист обратил внимание на существенную разницу в сроках, когда речь идет об оформлении и отмене бронирования для наемных работников.

видео дня

"Чтобы забронировать человека, требуется до 72 часов, то есть до трёх суток, а отмена бронирования происходит за день. У меня есть вопрос: почему? Возможно, кто-то знает ответ, я - нет", - рассказал Муренко.

Смотрите видео об изменениях в мобилизации:

По словам юриста, с точки зрения цифровой инфраструктуры обе процедуры ничем не отличаются, поэтому объяснить разницу в скорости сложно.

"С технической точки зрения это одинаковая процедура: и там, и там через портал "Дія" подается заявка. При бронировании человека проверяют, в частности, на наличие в розыске, но все эти системы уже работают в цифровом формате. Находится ли человек в розыске, видно в реестре "Оберіг", - отметил Муренко.

Юрист подчеркнул, что именно это обстоятельство делает разницу в сроках непонятной.

Какие последствия могут ожидать работников

Потеря предприятием статуса критически важного сразу меняет правовое положение всех его сотрудников.

"Если предприятие теряет статус критически важного, все его работники сразу теряют отсрочку и подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", - подытожил Муренко.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Кто лишится отсрочки с 1 сентября

Главред писал , что, по словам Никиты Муренко, Кабинет министров проводит масштабный пересмотр статуса критически важных предприятий, из-за чего часть компаний может лишиться возможности бронировать своих работников.

Предприятия должны пройти повторную проверку и соответствовать обновленным требованиям, в частности в отношении уровня оплаты труда. Одна из причин пересмотра связана с большим количеством забронированных работников на фоне потребности государства в дополнительной мобилизации.

Бронирование украинцев - последние новости

Напомним, Главред писал , что тысячи украинских предприятий рискуют с 1 сентября лишиться статуса критически важных из-за повышения требований к уровню заработной платы, а их работники - бронирования от мобилизации.

Ранее сообщалось, что правительство теоретически может в любой момент вернуться к идее приостановки бронирования через портал "Дія", ведь порядок бронирования определяется постановлениями Кабмина, которые могут быть изменены.

Причина приостановки такого бронирования через "Дію" - намерения правительства создать отдельный координационный центр по организации бронирования, который должен более тщательно контролировать критически важные предприятия.

Читайте также:

О персоне: Никита Муренко Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах резервирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред