Первая смена после больничного: ракета РФ убила на станции под Киевом маму маленькой девочки

Женщина возвращалась домой со склада в селе Квитневом Броварского района. Ракета оборвала ее жизнь прямо на перроне.

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Юлия Коновал погибла на перроне во время российского удара по Киевщине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Носовский горсовет

Ключевые факты:

Юлия Коновал погибла на станции "Квитнева"

Женщина работала на складе всего три месяца

В ту ночь она вышла на первую смену после больничного

Во время российского ракетного удара по Киевской области в ночь на 5 августа на станции "Квитнева" погибла жительница села Ясная Зирка Юлия Коновал. Погибшей было 40 лет - свой последний день рождения она отпраздновала 12 июня.

Как сообщает пресс-служба Носовского городского совета, на складе в селе Квитневом Броварского района женщина работала всего три месяца, и в ту ночь она вышла на первую смену после больничного.

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Домой Юлия спешила к дочери Полине, которая ждала маму с работы. Жизнь женщины, как и жизни других гражданских, оборвала российская ракета прямо на перроне железнодорожной станции.

"Она спешила домой к своей дочери Полинке, которая ждала маму с работы. Но, к сожалению, дождаться ее уже не суждено…Вместе с другими пассажирами Юлия отправилась в свой последний путь. Ее жизнь прямо на перроне железнодорожной станции, как и жизнь других невинных людей, оборвала российская ракета", - говорится в сообщении.

В Носовке Юлия была известна как талантливый парикмахер, мастер своего дела, которому посвятила много лет. Ее профессионализм знали далеко за пределами громады, а наряду с профессиональными навыками люди отмечали искренность, доброту, отзывчивость и готовность поддержать.

"Для родных она была любящей дочерью и заботливой мамой, для друзей и коллег - надежным человеком, который всегда встречал улыбкой", - говорится в сообщении.

У погибшей остались мама, дочка, брат, сестра. В горсовете выразили искренние соболезнования семье и близким погибшей.

Ракетный удар по Киевщине 5 августа 2026

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области.

Как писал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона. Часть людей, которые погибли, обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров.

Президент Зеленский сообщал о 44 пострадавших и 17 погибших.

Спустя несколько часов после атаки Минобороны РФ выступило с публикацией демонстративного характера: в официальном Telegram-канале появилось изображение запуска ракеты с сопроводительными надписями, которые читаются как анонс дальнейших обстрелов.

Россия продолжит бить баллистикой: мнение эксперта

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил в эфире 24 Канала, что сейчас Россия фактически может использовать значительную часть территории Украины в качестве зоны для ударов баллистическими ракетами. Украинской ПВО недостаточно, чтобы полностью защитить страну от таких атак. Ситуация становится еще более опасной, когда враг использует кассетные боевые части.

По его мнению, сдержать такие удары может собственное дальнобойное оружие, которое создаст для Кремля неизбежные последствия.

"Пока у нас не будет баллистического оружия, способного долететь до Москвы и сделать с ней то же самое, что россияне делают с Киевом, они будут продолжать издеваться над Украиной. Для России Москва является главным центром принятия решений", - пояснил Свитан.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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