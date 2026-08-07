"Зачем вас защищать": мать военного избили в автобусе из-за языка, детали скандала

Военный заявил, что его мать избили во Львове из-за того, что она говорила по-русски. Полиция выясняет все обстоятельства.

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Языковой конфликт во Львове - мать военнослужащего заявила о избиении в автобусе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Во Львове произошел конфликт из-за русского языка

Мать военнослужащего заявила о избиении в автобусе

Полиция проверяет все обстоятельства инцидента

Во Львове разразился громкий скандал после заявлений украинского военнослужащего о том, что его мать якобы избили и высадили из маршрутного автобуса из-за общения на русском языке. Сам военнослужащий утверждает, что женщина получила телесные повреждения, а правоохранители сначала встали на сторону других участников конфликта. В то же время в полиции сообщили, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента и проверяют действия каждого из участников. Об этом сообщил военный с никнеймом pushistykot в Instagram.

Версия военного: конфликт из-за русского языка

По словам украинского военного, инцидент произошел с его матерью, которая возвращалась из Польши в Украину. Он рассказал, что во время поездки в автобусе другие пассажиры начали делать женщине замечания из-за того, что она разговаривала на русском языке.

видео дня

Позже, как утверждает военнослужащий, словесная перепалка переросла в физическое противостояние. Он заявил, что его мать избили, после чего высадили из автобуса прямо на трассе, где ей пришлось ждать другого транспорта.

"Мать приехала в Украину, львовские "патриоты" избили её, потому что она не говорит на украинском языке, и выгнали из автобуса. Теперь она стоит на трассе и ждёт другой автобус. Так зачем же тогда вас защищать?", - написал военный.

Смотрите видео конфликта:

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Мужчина также опубликовал фотографию матери, на которой виден синяк под глазом, отметив, что именно такие травмы она получила во время конфликта.

/ Скриншот

Впоследствии военный заявил, что после конфликта ситуация только обострилась. По его словам, другие участники инцидента якобы начали требовать от женщины 500 долларов, а правоохранители, как он утверждает, сначала больше доверяли их версии событий.

Он также заявил, что несколько человек избивали его мать, тогда как сейчас именно её пытаются сделать виновной в конфликте. По словам военного, женщина приехала в Украину после длительного отсутствия, чтобы оформить документы и увидеться с сыном.

"Чтобы вы понимали, теперь эти люди сидят и говорят полицейским, что это моя мать начала всю драку, хотя её избивали трое человек. Сейчас вызвали какую-то спецгруппу к матери, хотят ей всучить хулиганство. Мать после стольких лет приехала в Украину оформить документы, увидеться со мной. Вот так ее встретили", - заявил военный в видеообращении.

Кроме того, он сообщил, что его знакомые военнослужащие якобы намерены приехать во Львовскую область, чтобы лично разобраться в обстоятельствах конфликта.

Что сообщили в полиции Львовской области

В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области подтвердили факт конфликта, однако отметили, что в настоящее время продолжается проверка всех обстоятельств происшествия.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 7 августа около 10:50 на улице Окружной во Львове. Во время поездки в маршрутном автобусе между 52-летней жительницей Днепропетровской области и несколькими другими пассажирами возник спор, который впоследствии перерос в потасовку.

В полиции сообщили, что после этого конфликт продолжился уже на улице, а затем и в помещении аптеки, куда переместились его участники.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления патрульной полиции во Львовской области и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2.

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Правоохранители сообщили, что участковый офицер полиции составил в отношении 52-летней женщины административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

В то же время, как подчеркнули в полиции, сама женщина обратилась с заявлением о том, что во время конфликта ей были нанесены телесные повреждения. Это заявление правоохранители официально приняли и зарегистрировали.

В настоящее время следователи опрашивают всех участников и свидетелей происшествия, устанавливают точную последовательность развития конфликта и проверяют все обстоятельства инцидента.

В полиции подчеркнули, что по завершении проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

Языковые конфликты - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня языков, нуждающихся в защите. Она направила премьеру письмо с предложениями. В тексте указано, что МИД утвердил обновленный перевод Хартии в январе 2024 года и что письмо было направлено премьер-министру.

До этого проректор Национальной академии прикладных искусств Александр Лубянский угрожал студентке и заставил её покинуть учебное заведение из-за её позиции в отношении русского языка.

Также сообщалось, что таксист сети Bolt отказался перевозить двух женщин и высадил их из автомобиля. В сети опубликовано видео, на котором видно, что водитель высадил пассажирок из автомобиля после их просьбы говорить на украинском языке.

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Об источнике: полиция Львовской области Главное управление Национальной полиции во Львовской области - территориальный орган Национальной полиции Украины, который обеспечивает охрану правопорядка, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод граждан на территории Львовской области. Учреждение входит в систему Национальной полиции Украины, подчиняющуюся Министерству внутренних дел Украины.

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