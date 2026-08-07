"Зачем вас защищать": мать военного избили в автобусе из-за языка, детали скандала

Ключевые тезисы:
- Во Львове произошел конфликт из-за русского языка
- Мать военнослужащего заявила о избиении в автобусе
- Полиция проверяет все обстоятельства инцидента
Во Львове разразился громкий скандал после заявлений украинского военнослужащего о том, что его мать якобы избили и высадили из маршрутного автобуса из-за общения на русском языке. Сам военнослужащий утверждает, что женщина получила телесные повреждения, а правоохранители сначала встали на сторону других участников конфликта. В то же время в полиции сообщили, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента и проверяют действия каждого из участников. Об этом сообщил военный с никнеймом pushistykot в Instagram.
Версия военного: конфликт из-за русского языка
По словам украинского военного, инцидент произошел с его матерью, которая возвращалась из Польши в Украину. Он рассказал, что во время поездки в автобусе другие пассажиры начали делать женщине замечания из-за того, что она разговаривала на русском языке.
Позже, как утверждает военнослужащий, словесная перепалка переросла в физическое противостояние. Он заявил, что его мать избили, после чего высадили из автобуса прямо на трассе, где ей пришлось ждать другого транспорта.
"Мать приехала в Украину, львовские "патриоты" избили её, потому что она не говорит на украинском языке, и выгнали из автобуса. Теперь она стоит на трассе и ждёт другой автобус. Так зачем же тогда вас защищать?", - написал военный.
Смотрите видео конфликта:
Мужчина также опубликовал фотографию матери, на которой виден синяк под глазом, отметив, что именно такие травмы она получила во время конфликта.
Впоследствии военный заявил, что после конфликта ситуация только обострилась. По его словам, другие участники инцидента якобы начали требовать от женщины 500 долларов, а правоохранители, как он утверждает, сначала больше доверяли их версии событий.
Он также заявил, что несколько человек избивали его мать, тогда как сейчас именно её пытаются сделать виновной в конфликте. По словам военного, женщина приехала в Украину после длительного отсутствия, чтобы оформить документы и увидеться с сыном.
"Чтобы вы понимали, теперь эти люди сидят и говорят полицейским, что это моя мать начала всю драку, хотя её избивали трое человек. Сейчас вызвали какую-то спецгруппу к матери, хотят ей всучить хулиганство. Мать после стольких лет приехала в Украину оформить документы, увидеться со мной. Вот так ее встретили", - заявил военный в видеообращении.
Кроме того, он сообщил, что его знакомые военнослужащие якобы намерены приехать во Львовскую область, чтобы лично разобраться в обстоятельствах конфликта.
Что сообщили в полиции Львовской области
В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области подтвердили факт конфликта, однако отметили, что в настоящее время продолжается проверка всех обстоятельств происшествия.
По информации правоохранителей, инцидент произошел 7 августа около 10:50 на улице Окружной во Львове. Во время поездки в маршрутном автобусе между 52-летней жительницей Днепропетровской области и несколькими другими пассажирами возник спор, который впоследствии перерос в потасовку.
В полиции сообщили, что после этого конфликт продолжился уже на улице, а затем и в помещении аптеки, куда переместились его участники.
На место происшествия прибыли сотрудники Управления патрульной полиции во Львовской области и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2.
Правоохранители сообщили, что участковый офицер полиции составил в отношении 52-летней женщины административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
В то же время, как подчеркнули в полиции, сама женщина обратилась с заявлением о том, что во время конфликта ей были нанесены телесные повреждения. Это заявление правоохранители официально приняли и зарегистрировали.
В настоящее время следователи опрашивают всех участников и свидетелей происшествия, устанавливают точную последовательность развития конфликта и проверяют все обстоятельства инцидента.
В полиции подчеркнули, что по завершении проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.
Языковые конфликты - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня языков, нуждающихся в защите. Она направила премьеру письмо с предложениями. В тексте указано, что МИД утвердил обновленный перевод Хартии в январе 2024 года и что письмо было направлено премьер-министру.
До этого проректор Национальной академии прикладных искусств Александр Лубянский угрожал студентке и заставил её покинуть учебное заведение из-за её позиции в отношении русского языка.
Также сообщалось, что таксист сети Bolt отказался перевозить двух женщин и высадил их из автомобиля. В сети опубликовано видео, на котором видно, что водитель высадил пассажирок из автомобиля после их просьбы говорить на украинском языке.
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Об источнике: полиция Львовской области
Главное управление Национальной полиции во Львовской области - территориальный орган Национальной полиции Украины, который обеспечивает охрану правопорядка, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод граждан на территории Львовской области. Учреждение входит в систему Национальной полиции Украины, подчиняющуюся Министерству внутренних дел Украины.
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