Легендарная украинская актриса потеряла мужа: что произошло

Украинская актриса Лариса Кадочникова потеряла своего любимого супруга.

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У актрисы Кадочниковой скончался супруг / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram

Кратко:

Что случилось с мужем актрисы

Что известно о его болезни

Популярная украинская актриса Лариса Кадочникова потеряла своего мужа.

Как сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook, после продолжительной болезни на 63 году скончался известный адвокат и супруг актрисы Андрей Галь.

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В союзе кинематографистов сообщили о смерти мужа актрисы / Скриншот

Ранее актриса сама рассказала о том, что ее любимый мужчина серьезно болен.

Кадочникова призналась, что борьба с недугом длилась четыре года.

"Печально об этом говорить, но дело в том, что мой муж Андрей Галь, адвокат, очень серьезно заболел. И я желаю ему только одного – выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю. Он очень серьезно болен. И я думаю только об одном – чтобы он жил, остался таким же прекрасным и мужественным. А мне нужно мужество", – говорила артистка.

В союзе кинематографистов также выразили соболезнования. "Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге в этот трудный час. Мы рядом с вами, Лариса Валентиновна, и разделяем вашу боль. Вечная и светлая память Андрея Михайловича", - написали в союзе.

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О персоне: Лариса Кадочникова Лариса Кадочникова - советская и украинская актриса театра и кино. Народная артистка Украины, Народная артистка Российской Федерации, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.

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