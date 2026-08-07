Украина устроила оккупантам "морской парад" в Ялте: ГУР опубликовало видео

ГУР обнародовало кадры работы морских дронов Magura.

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ГУР устроило "морской парад" в Ялте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Группа 13 ГУР провела "морской парад" дронов в Крыму

Операция была проведена 7 августа накануне Дня Ялты

Разведка обнародовала кадры операции

Операторы спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 7 августа провели операцию с использованием боевых морских платформ Magura у южного побережья временно оккупированного Крыма. Своеобразный "морской парад" состоялся накануне Дня города Ялты. Об этом сообщило ГУР.

В ГУР отметили, что таким образом украинские спецназовцы решили возродить давнюю ялтинскую традицию - праздничный выход украинских военных кораблей и судов у городской набережной. В разведке с иронией назвали операцию "парадом" ко Дню Ялты.

видео дня

"Парад в Ялте от мастеров Group 13 - очередное напоминание российским оккупантам, что Крым - это Украина!" - подчеркнули в ГУР.

Смотрите видео с "парадом" ко Дню Ялты:

"Морской парад" в Крыму / Фото: скриншот

В разведке также опубликовали кадры работы морских платформ Magura у южного побережья Крыма и отметили, что Украина продолжает борьбу за освобождение временно оккупированных территорий. Морские дроны Magura уже неоднократно использовались украинскими военными для операций в Чёрном море.

Какие проблемы у РФ возникли из-за ударов Украины - объяснение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что украинские удары на большие расстояния создают серьезные проблемы для России, в частности в сфере военной логистики. По его словам, даже при наличии топлива российские войска могут столкнуться с трудностями из-за невозможности его доставки на фронт.

"Если Украина и в дальнейшем будет так же тщательно контролировать логистику противника на фронте, то у российских войск возникнет другая проблема: топливо-то будет, но не будет возможности доставить его на фронт", - отметил Загородний.

Он рассказал, что Россия пытается обходить проблемы с поставками, в частности перевозя топливо небольшими партиями. По его словам, в Крыму даже разрешили завозить до 200 литров бензина, однако транспортировка в неприспособленных емкостях создает дополнительные риски.

Операции ГУР в Крыму - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Главное управление разведки сообщило об операции подразделения Group 13 с применением морских платформ Magura у южного побережья Крыма. Разведка обнаружила машину управления РЛС "Подлет" и радиолокационный опрашиватель "Пароль-4".

Россияне в Крыму обнародовали кадры, на которых видно размещение мобильных огневых групп на пляжах и присутствие войск рядом с отдыхающими. На видео и фото в соцсетях видно, что оккупанты используют их в качестве живого щита при противодействии беспилотникам.

Операторы спецподразделения ГУР Group 13 провели спецоперацию, в ходе которой поражали наземные цели с помощью морских платформ. По данным отчета, в ходе операции был уничтожен "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн с применением Magura.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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