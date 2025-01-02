Рекорд обновлен: дроном Magura V5 поражены три российских вертолета - ГУР

По предварительной информации, члены экипажа вражеских бортов также ликвидированы.

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Уничтожение российского Ми-8 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Морские дроны уничтожили два вертолета РФ

Члены экипажа также ликвидированы

Оснащенные ракетами морские дроны Magura V5 31 декабря уничтожили в Черном море два российских вертолета Ми-8 и еще один получил повреждения. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Telegram.

В ГУР уничтожение двух вертолетов назвали "обновлением рекорда".

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"Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения Group 13 с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, члены экипажа указанных вражеских бортов также ликвидированы.

"Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться", - добавили в разведке.

Операции ГУР против РФ - последние новости

Как писал Главред, 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию по поражению российского вертолета Ми-8. В результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же вертолет России получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что дроны Magura V5 неоднократно атаковали вражеские воздушные силы. Однако ранее оккупационная техника все же могла долетать до береговой линии, хоть и с повреждениями.

Кроме того, украинские спецслужбы провели масштабную кибератаку на российский нефтяной сектор в период с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года. Одной из основных целей стала компания "Лукойл", которая обеспечивает ресурсами российские оккупационные войска.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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