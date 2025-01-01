Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ГУР парализовало работу "Лукойла": россиян "поздравили" кибератакой - СМИ

Руслана Заклинская
1 января 2025, 17:40
170
Основной целью хакерской атаки ГУР стала компания "Лукойл", которая поставляет ресурсы для российских оккупационных войск.
ГУР парализовало работу 'Лукойла': россиян 'поздравили' кибератакой - СМИ
Кибератака ГУР парализовала работу "Лукойла" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Хакеры ГУР атаковали сервисы российского "Лукойла"

  • Атака вывела из строя ключевые цифровые ресурсы компании

    видео дня

Украинские спецслужбы провели масштабную кибератаку на российский нефтяной сектор в период с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года. Одной из основных целей стала компания "Лукойл", которая обеспечивает российские оккупационные войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

В результате этой кибератаки из строя вывели ключевые цифровые ресурсы нефтяной компании. Клиенты "Лукойл" не смогли осуществить оплату через мобильное приложение на автозаправочных станциях.

Также под атаку попали сервисы смарт-терминалов "Эвотор", в частности вебсайт, личный кабинет пользователя, мобильное приложение и кассовая платежная система. Кроме этого, нарушена работа единой системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", которая является важной частью контроля оборота продукции в России.

DDOS-атака нанесла компании значительные убытки, поскольку потребители не смогли пользоваться платежными системами. ГУР осуществило кибератаку в праздничный период, что повлекло массовые неудобства и вызвало волну недовольства среди клиентов и партнеров.

"Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS-атаки в праздничный период", - рассказали в ГУР.

Хакерские атаки на сервисы РФ - последние новости

Напомним, 7 октября 2024 года хакерская группа осуществила масштабную кибератаку на российскую государственную медиа-инфраструктуру. Атака привела к сбоям в работе государственных телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура" и других, а также вызвала удаление всей резервной информации ВГТРК. Российские власти назвали инцидент "беспрецедентным".

Также 7 сентября киберспециалисты ГУР осуществили атаку на ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны. В результате были уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии на 14 серверах. Атака затронула предприятия, которые изготавливают элементы для оружия и обслуживают военную инфраструктуру России.

Как сообщал Главред, в июле прошлого года специалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России. Атака поразила онлайн-сервисы главных российских банков, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети, правительственные ресурсы и другие сервисы.

Читайте также:

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Лукойл ГУР кибератака хакерская атака
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

19:51Синоптик
Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру Киева

Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру Киева

19:39Украина
Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

18:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

Последние новости

19:59

"Страшная история": военный рассказал, что сдерживает РФ от штурма Покровска

19:51

Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

19:39

Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру КиеваФото

19:36

Парадокс искусственной сенсации Дмитрия Гордона: почему это диагноз обществумнение

18:44

Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – ЯковенкоВойна затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко
18:36

Результат удивит: как стирать вещи в машинке без порошка - малоизвестный методВидео

18:15

"Одно из самых больших поражений Москвы": Зеленский - о конце транзита газа из РФ

17:42

Россияне перебрасывают резервы: Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине

17:40

ГУР парализовало работу "Лукойла": россиян "поздравили" кибератакой - СМИ

Реклама
17:32

Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

17:23

Штурмуют малыми группами и танками: в ВСУ рассказали о боях с РФ за один город

16:41

Украина прекратила транзит газа из РФ: какие будут последствия и как реагирует мир

16:39

В США в новогоднюю ночь авто въехало в толпу, водитель открыл огонь: много жертв

16:19

Войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области: в ВСУ сделали заявление

16:00

Есть считанные месяцы: Украина может начать реальный переговорный процесс - Денисенко

15:39

Дейнеко на передовой: "Хочу, чтобы этот год стал годом нашей победы"Фото

15:33

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

15:32

Будет еще теплее, чем 1 января: синоптик рассказала о погоде на завтра

15:25

"Россия идет на риск": эксперт назвал болевую точку российских войск

14:43

Влияют ли санкции против РФ на ход войны в Украине: ответ экспертаВидео

Реклама
14:33

Что ждет Украину в войне в 2025-м: в Третьей штурмовой сделали прогноз

14:27

Чем отличаются 2 трактора: надо найти 3 отличия за 11 секунд

14:16

Прекращение огня является необходимостью: РФ не сможет вести войну - Ингрэм

13:53

Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

13:20

Как в домашних условиях постирать подушку из перьев или пуха: простая инструкция

13:16

Россия "хочет" закончить войну к "сакральной дате": СМИ узнали детали

12:50

Кто из мировых звезд станет родителем в 2025 году

12:44

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

12:37

Пострадает ЕС: Фицо прокомментировал остановку транзита газа РФ через Украину

12:35

После прекращения транзита газа ГТС Украины может стать новой целью атак РФ — Bloomberg

12:21

Конец транзита газа из России в Европу: опубликовано заявление

12:08

ВСУ в новогоднюю ночь ликвидировали много оккупантов на пути к Покровску - детали

11:47

"Не бойтесь рисковать": Рамина Эсхакзай засветила своего нового бойфренда

11:21

За 2024 год РФ оккупировала 4 168 кв. км территории ценой 420 тыс. солдат – ISW

11:11

ВСУ сообщили о разрушении врагом позиций в двух важных городах Донецкой области

11:07

Что будет с долларом в 2025 году: в НБУ сделали прогноз

10:58

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске: пострадали 7 человек, есть жертваФото

10:36

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

10:29

Новогоднее нашествие дронов: 111 воздушных целей РФ атаковали Украину, детали

10:26

Дочь Лорак удивила выдающимися формами и выщипанными бровямиВидео

Реклама
09:58

Увеличение пенсии на почти тысячу гривен: кто может рассчитывать на прибавку

09:53

Украина перекрыла кран: транзит российского газа в ЕС и Молдову прекращен

09:48

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

09:32

Нарядные Галкин и Пугачева зажгли под елкойВидео

09:25

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

09:07

Потап проигнорировал Настю Каменских в новогоднюю ночь - детали

09:00

Высокие налоги, но стабильный курс: Новак - о прогнозе для экономики Украины на 2025 год

08:43

Атака дронов на Киев: обломки упали в двух районах столицы, вспыхнули пожарыФото

08:10

5 вопросов о 2025 годумнение

06:30

Игнорировать не стоит: что означает мигающая желтая лампочка на панели авто

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять