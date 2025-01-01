ГУР парализовало работу 'Лукойла': россиян 'поздравили' кибератакой - СМИ

Основной целью хакерской атаки ГУР стала компания "Лукойл", которая поставляет ресурсы для российских оккупационных войск.

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Кибератака ГУР парализовала работу "Лукойла" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Хакеры ГУР атаковали сервисы российского "Лукойла"

Атака вывела из строя ключевые цифровые ресурсы компании видео дня

Украинские спецслужбы провели масштабную кибератаку на российский нефтяной сектор в период с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года. Одной из основных целей стала компания "Лукойл", которая обеспечивает российские оккупационные войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

В результате этой кибератаки из строя вывели ключевые цифровые ресурсы нефтяной компании. Клиенты "Лукойл" не смогли осуществить оплату через мобильное приложение на автозаправочных станциях.

Также под атаку попали сервисы смарт-терминалов "Эвотор", в частности вебсайт, личный кабинет пользователя, мобильное приложение и кассовая платежная система. Кроме этого, нарушена работа единой системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", которая является важной частью контроля оборота продукции в России.

DDOS-атака нанесла компании значительные убытки, поскольку потребители не смогли пользоваться платежными системами. ГУР осуществило кибератаку в праздничный период, что повлекло массовые неудобства и вызвало волну недовольства среди клиентов и партнеров.

"Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS-атаки в праздничный период", - рассказали в ГУР.

Хакерские атаки на сервисы РФ - последние новости

Напомним, 7 октября 2024 года хакерская группа осуществила масштабную кибератаку на российскую государственную медиа-инфраструктуру. Атака привела к сбоям в работе государственных телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура" и других, а также вызвала удаление всей резервной информации ВГТРК. Российские власти назвали инцидент "беспрецедентным".

Также 7 сентября киберспециалисты ГУР осуществили атаку на ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны. В результате были уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии на 14 серверах. Атака затронула предприятия, которые изготавливают элементы для оружия и обслуживают военную инфраструктуру России.

Как сообщал Главред, в июле прошлого года специалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России. Атака поразила онлайн-сервисы главных российских банков, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети, правительственные ресурсы и другие сервисы.

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Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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