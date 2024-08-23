В Еврокомиссии стали на сторону Украины в деле о запрете нефти "Лукойла"

Полная картина ситуации показывает, что проблем с безопасностью поставок нефти нет, поэтому претензии Венгрии и Словакии необоснованны.

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В Еврокомиссии поддерживают снижение уровня зависимости от российской нефти странами ЕС / Коллаж: Главред, фото: Лукойл, European Commission

Еврокомиссия исследовала влияние санкций Украины на поставщика энергоресурсов "Лукойл" из страны-агрессора России и обнаружила, что оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию и Словакию нет.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что при рассмотрении этого вопроса была собрана информация со всех сторон - Словакии, Венгрии, Украины и Хорватии.

"Поставки сырой нефти через трубопровод Brotherhood продолжаются, и пока нет проблемы с их безопасностью", - подчеркнул он. видео дня

Еврокомиссия также получила подтверждение от Украины относительно того, что транзит сырой нефти из РФ в Венгрию и Словакию не пострадал. Причиной этого является то, что компания "Лукойл" не является ее владельцем.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и активно работаем с заинтересованными государствами-членами над альтернативными решениями, в частности через Адриатический трубопровод Janaf. В более широком плане мы возобновили наши призывы к государствам-членам ускорить свои усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от российского ископаемого топлива", - подытожил Домбровскис.

Что такое Радио Свобода? Радио Свобода - интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Блокирование Украиной транзита нефти российской компании в страны ЕС

В июле 2024 года Украина решила прекратить транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. После чего страны начали угрожать Украине "ответными мерами".

Впоследствии Украина начала настаивать на необходимости отказа от нефти из России и привела Словакии ряд аргументов относительно ситуации, связанной с блокированием Киевом поставок российской нефти через нефтепровод Дружба.

После этого Венгрия и Словакия попытались привлечь ЕС к решению своего спора с Украиной о возобновлении транзита российской нефти. Однако этот план провалился, ведь Еврокомиссия отклонила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с "Лукойла".

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