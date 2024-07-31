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Украина обрубила Словакии нефть из РФ: Шмыгаль назвал Фицо жесткие аргументы Киева

Андрей Ганчук
31 июля 2024, 18:14
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Угрозы Украине, которая ведет оборонительную войну с агрессором Российской Федерацией – сомнительный путь, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль, Фицо
Украина и Словакия найдут взаимовыгодные решения - Шмыгаль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина настаивает на необходимости отказа от нефти из России и привела Словакии ряд аргументов относительно ситуации, связанной с блокировкой Киевом поставок российской нефти через нефтепровод Дружба. Ожидается, что Киев и Братислава найдут взаимовыгодные решения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в течение последних нескольких недель проводил переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Обсуждались вопросы энергетической безопасности. Киев объяснял Братиславе, почему был прекращен транзит российской нефти на территории Словакии и Венгрии.

"Россия и энергобезопасность – несовместимы"

Шмыгаль акцентировал внимание на том, что транзит сохранялся при условии поиска странами альтернативных каналов поставок нефти. Большинство государств ЕС понимают опасность зависимости от России и ищут другие решения.

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"Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти. Потому что Россия и энергетическая безопасность - не совместимые вещи. Все страны это понимают и большинство действует. ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок. Большинство – развивает", - сказал украинский премьер.

"Санкции – не предмет обсуждения".

Глава правительства Украины отметил, что Киев – надежный транзитер и выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС. Украинские санкции не несут угрозы европейцам.

"Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Поэтому имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе", - добавил Шмыгаль.

Что такое нефтепровод Дружба?

Нефтепровод Дружба – самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов, которая была построена в 1960-х годов во времена СССР для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи в Восточной Европе – Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

Нефтепровод проходит от Альметьевска до Брянска (Россия), далее до Мозыря (Беларусь), и впоследствии разветвляется еще на два участка: северный, который проходит по территориях Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южный участок, проходящий по территориях Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Из России в страны "дальнего зарубежья" каждый год экспортируется 66,5 миллионов тонн нефти, в том числе 49,8 млн тонн по северной ветке, пишет Википедия.

"Угрозы Украине - сомнительный путь"

"Словакия - наш надежный партнер, от которого мы не ожидаем шантажа или угроз. Потому что угрожать Украине, которая защищается от агрессора, ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли - это сомнительный путь.

Еще раз. Санкции, введенные Украиной, не являются угрозой для энергетической безопасности Словакии. Угрозой является Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы", - обратил внимание Шмыгаль.

Также Денис Шмыгаль подчеркнул, что в октябре должна состояться межправительственная встреча с Фицо и словацкими представителями, в рамках которой будет продолжен конструктивный диалог, и выразил уверенность в успешном поиске взаимовыгодных для Киева и Братиславы решений.

Украина перекрыла Словакии и Венгрии транзит нефти из России – что об этом известно:

Украина прекратила транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию после принятого в июне на Совете национальной безопасности и обороны Украины решения о введении санкций против российского "Лукойла". Нефть шла через южную часть нефтепровода "Дружба", который проходит, в том числе, и по украинской территории.

Венгрия и Словакия "пригрозили" Украине арбитражем и срывом соглашений с ЕС. В Братиславе заявили, что могут прекратить поставки украинскому государству дизельного топлива.

Словакия "разразилась" угрозами в сторону Украины: президент Словакии Петер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк сказали, что украинцы, мол, очень рискуют. Пеллегрини допустил якобы крайние меры в отношении Киева.

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