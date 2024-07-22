Блокировка нефти РФ: Венгрия и Словакия угрожают арбитражем и срывом соглашений с ЕС

Этот шаг якобы нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, уверен Сийярто.

https://glavred.info/ukraine/vengriya-i-slovakiya-v-otvet-na-blokirovku-druzhby-ugrozhayut-arbitrazhem-i-sryvom-postavok-topliva-10582676.html Ссылка скопирована

Венгрия вернулась к угрозам / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, x.com/zoltanspox

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию по консультации из-за прекращения Украиной транзита российских нефтепродуктов подсанкционного "Лукойла" по трубопроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил Киеву арбитражем, если вопрос не решится в ближайшее время.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 22 июля. Сийярто утверждал, что Украина якобы поставила под угрозу энергобезопасность двух членов ЕС.

"Мы сообщили властям Украины, что это было непонятное, неприемлемое и недружественное решение... они продемонстрировали некоторую готовность исправить ситуацию, но эти усилия были каким-то образом прерваны на полпути", — сказал он.

видео дня

Сийярто, чья страна выступает против евроинтеграции Украины, зачем-то упомянул, что Киев стремится стать частью Евросоюза.

"Странно, что страна, стремящаяся к интеграции в ЕС, серьезно ставит под угрозу энергоснабжение двух государств-членов. Мы работаем над поиском решения, хотя мы не являемся причиной проблемы; Украина должна решить ее, и я искренне надеюсь, что они скоро это сделают", — добавил министр.

Сийярто упомянул, что этот шаг нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, которое запрещает прерывание транзита энергоносителей.

Венгрия и Словакия совместно обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций. Если вопрос не будет решен, он может перерасти в арбитраж, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной. Также Венгрия будет требовать от ЕС не выполнять обязательства по соглашению об ассоциации (например, предоставляя освобождение от пошлин).

Словакия угрожает Украине прекратить поставки дизтоплива

Поставка дизельного топлива в Украину из Словакии прекратится, если Киев продолжит блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал в разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем, пишет 22 июля Bloomberg.

Фицо отметил, что Словакия обеспечивает около 10% всего импорта дизельного горючего в Украину. Ситуация с прекращением поставок нефти в страну – это "еще один пример бессмысленных санкций, которые не наносят ущерб РФ, но прежде всего затрагивают некоторые государства – члены ЕС, что неприемлемо", сказал словацкий премьер.

Остановка транзита нефти РФ в Венгрию и Словакию - главное

В июне 2024 года Украина усилила санкции против российского "Лукойла", из-за чего прекратились поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Словакию и Венгрию.

Правительства этих двух стран активно поддерживают путинский режим и все время делают полезные Кремлю вбросы по поводу "перемирия" на условиях Кремля.

Хотя поставки других энергоресурсов из России в Словакию продолжались, Братиславская НПЗ все еще сильно зависит от российской нефти — на 2/3. Правительство Фицо искало решение.

Венгрия же заявляла, что ищет "юридические" пути решения ситуации.

Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род.30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. 28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред