Чтобы рождественник пышно цвели зимой, нужно обеспечить ей правильный уход и своевременно вносить удобрения.

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Чем подкормить рождественник / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему рождественник сбрасывает бутоны

Как ухаживать за рождественником, чтобы она зацвела

Как приготовить удобрение из луковой шелухи

Рождественник, или шлюмбергера, - популярное комнатное растение, которое при правильном уходе может радовать обильным цветением зимой. Однако иногда растение начинает сбрасывать бутоны ещё до того, как они раскроются. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Deccoria, основные причины такого явления кроются в неправильном уходе. Исправить ситуацию можно, изменив несколько привычек и используя домашнюю подкормку.

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Почему рождественник сбрасывает бутоны

Одной из самых распространенных ошибок является отсутствие периода покоя. Осенью, во время формирования бутонов, рождественник нужно несколько недель находиться при температуре примерно +12–15 °C. Слишком тёплый воздух может замедлить процесс образования бутонов.

Основной причиной опадения бутонов является стресс, вызванный резкими изменениями условий содержания растения. В частности, рождественская звезда плохо реагирует на:

резкие перепады температуры;

холодные сквозняки;

горячий и сухой воздух от батареек;

перестановку и поворот горшка;

чрезмерный полив.

Если почва постоянно влажная, а горшок не имеет надлежащего дренажа, корни могут начать гнить. В результате растение не будет получать достаточно питательных веществ и сбросит бутоны.

Видео о том, чего не любит рождественник, можно посмотреть здесь:

Как ухаживать за рождественником, чтобы он цвёл

Чтобы рождественник пышно цвёл на праздники, уход за ним нужно адаптировать в соответствии с сезоном.

Осенью, до появления бутонов, растению необходимо обеспечить прохладные условия и сократить полив. При низкой температуре влага испаряется медленнее, поэтому избыток воды может привести к загниванию корней.

Когда на кончиках побегов появятся маленькие бутоны, растение лучше не беспокоить.

Рождественскую звезда следует держать в хорошо освещенном месте с рассеянным светом, вдали от прямых солнечных лучей, батарей и сквозняков. Оптимальная температура во время цветения составляет примерно +18–20 °C.

По окончании цветения необходимо удалить отцветшие цветы и дать растению отдохнуть, сократив полив. Весной можно укоротить слишком длинные побеги. Это стимулирует ветвление и увеличит количество кончиков побегов, на которых в будущем будут формироваться бутоны.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Чем подкормить рождественник для обильного цветения

Одним из народных средств для подкормки рождественника является настой из луковой шелухи.

Для его приготовления понадобятся:

1 горсть сухой луковой шелухи без признаков плесени;

1 литр кипяченой воды комнатной температуры.

Луковую шелуху нужно положить в стеклянную банку и залить водой так, чтобы она была полностью погружена в жидкость.

Емкость необходимо накрыть и оставить в темном прохладном месте на 24 часа. За это время вода приобретет золотисто-коричневый цвет.

После этого настой нужно процедить через мелкое сито или марлю, чтобы удалить растительные остатки, которые могут вызвать появление плесени в горшке.

Готовым настоем автор материала рекомендует поливать рождественскую звездку вместо обычной воды раз в месяц осенью и зимой.

В то же время эффективность такой народной подкормки для стимулирования цветения научно не подтверждена. Важнейшими условиями для образования бутонов остаются правильное освещение, температурный режим и умеренный полив.

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