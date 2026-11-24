Глава венгерского правительства попросит Киев ускорить выполнение десяти договоренностей о правах нацменьшинства - от языка в больницах до символики.

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О чем заявил Петер Мадьяр / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявления:

Мадьяр пересек границу и прибыл в Закарпатье

Премьер будет просить Зеленского ускорить выполнение обязательств

Речь идет о венгерском языке в больницах и символике

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, прибыл в Закарпатье, где должен провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Главная просьба Будапешта - чтобы Киев ускорил выполнение уже согласованных обязательств в отношении прав венгерского меньшинства: родной язык в больницах и на спортивных мероприятиях, национальная символика на праздниках и экскурсии на венгерском языке для местных венгров. О пересечении границы сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook.

"Мы пересекли венгерско-украинскую границу и прибыли в Закарпатье. Да благословит Бог всех венгров дома и во всем мире!" - написал политик.

видео дня

По словам Мадьяра, венгерский премьер в последний раз приезжал в Закарпатье в 2015 году, то есть ещё до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Вместе с ним в Украину прибыла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Свою первую двустороннюю встречу Мадьяр и Зеленский провели в октябре в Брюсселе в рамках саммита ЕС.

По дороге к границе Мадьяр записал видеообращение, в котором объяснил цель визита, передает венгерское издание Telex.

"Мы давно готовили эту встречу, и её предпосылкой было то, чтобы украинская сторона взяла на себя обязательство вернуть закарпатским венграм основные права человека", - сказал премьер.

О чём именно Мадьяр будет просить Зеленского

По словам Мадьяра, правительства двух стран при участии представителей венгерской общины уже согласовали десять пунктов, которые должны вернуть меньшинству основные языковые и образовательные права. Теперь Будапешт хочет, чтобы Киев выполнил их раньше запланированных сроков.

"Сегодня я буду просить президента Украины ускорить выполнение этих обязательств, чтобы они были выполнены как можно скорее", - заявил премьер-министр Венгрии.

Среди конкретных просьб, перечисленных изданием Portfolio, следующие:

еще в этом году или не позднее начала следующего ввести норму, которая позволит венграм пользоваться родным языком в больницах, социальных учреждениях, домах престарелых и на спортивных мероприятиях;

ускорить выдачу разрешений на использование венгерской национальной символики, в частности на национальных праздниках;

разрешить заказывать экскурсии на венгерском языке, например в Мукачевском замке, не только иностранцам, но и венграм, проживающим в Закарпатье.

"Считаю, что это исторический день и хороший повод поставить украинско-венгерские отношения на новую основу и, как и с другими соседями, восстановить доверие", - подчеркнул Мадьяр.

Он также пообещал передать закарпатцам послание солидарности от венгров и привезти гуманитарную помощь как для украинцев, так и для венгерской общины.

"Там я также скажу, что мы на стороне народа Украины против российского агрессора", - добавил премьер.

Из соображений безопасности Мадьяр не раскрывает, какие населенные пункты посетит и когда, а прямых включений из поездки не будет.

Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Может ли Венгрия и дальше тормозить вступление Украины в ЕС

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Вадим Галайчук в июльском комментарии Главреду отметил, что главным препятствием на пути Украины в ЕС остается принцип единогласия. По его словам, эту проблему признают и Украина вместе с другими странами-кандидатами, и сами институты Евросоюза.

Говоря о возможности отказаться от этого правила, политик пояснил, что для отмены требования единогласного голосования также требуется единодушная поддержка всех государств-членов. В то же время, по его оценке, среди стран ЕС пока нет достаточной политической воли для таких фундаментальных изменений.

Галайчук также сообщил, что в ЕС активно обсуждаются более практические аспекты реформы расширения, в частности изменение методологии вступления, которая в настоящее время предусматривает полное выполнение всех требований до получения членства.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны в течение 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо продвинуться в них", - пояснил народный депутат.

Отношения Украины и Венгрии - последние новости по теме

Как сообщал Главред, 3 ноября Венгрия вновь отказалась согласовать результаты скрининга по кластерам 4 и 5 для Украины. Ранее Будапешт блокировал открытие кластеров 2 и 3, однако в октябре снял вето после внесения изменений в украинский закон об образовании. Эти два кластера ЕС открыл 13 октября.

Позиция Будапешта относительно сроков вступления Украины в Евросоюз остается жесткой. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что не считает реалистичным вступление Украины в ЕС до 2030 года. Она также подчеркнула, что Венгрия не поддерживает никакого ускоренного вступления.

В ноябре российские атаки дошли и до Закарпатья. После удара РФ венгерская сторона временно приостановила курсирование поездов венгерского состава до Мукачево 17 и 18 ноября. По словам Мадьяра, российский дрон попал примерно в 300 метрах от железнодорожной станции Мукачево.

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