https://glavred.info/politics/ne-orientiruytes-na-shumnuyu-tolpu-eks-prokuror-sap-obratilsya-k-sudyam-s-prizyvom-ne-poddavatsya-davleniyu-so-storony-cpk-10814960.html Ссылка скопирована

"Антикоррупционные активисты" стремятся установить контроль над ВАКС. Как только у кого-то из судей появляются собственное мнение или позиция, отличные от позиции главы ЦПК Шабунина, против этого человека начинают организовывать атаки в медиа. Об этом написал бывший прокурор САП Станислав Броневицкий.

"Со своим собственным взглядом вы никогда для них хорошими не будете, потому что им нужен контроль над судом. Ваши дела и решения они потом вписывают в свои грантовые отчеты, якобы имея к этому какое-то отношение. Как говорит судья Ткаченко, суд должен быть справедливым. А я добавлю – справедливым, а не цэпэкашным", – отметил он.

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Экс-прокурор САП подчеркнул, что судьи ВАКС, прокуроры и детективы "остаются для шабунинцев хорошими ровно до того момента, пока делают так, как этого хотят они".

"Уважаемые судьи ВАКС, вот и все, что вам нужно знать об этих проходимцах из ЦПК. Это касается также детективов и прокуроров. Как только у вас появляются собственное мнение или позиция, которые расходятся с позицией Шабунина и его ручных миньонов, – критика, обливание грязью и медийные наезды. В разное время это испытали на себе ваши коллеги Ткаченко, Шкодин, Воронько и Мойсак", – сообщил он.

Как известно, ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину и его бывшему командиру Виктору Юшко. Шабунин обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации, а Юшко – в превышении служебных полномочий. Дело в настоящее время рассматривается судом первой инстанции.

Вместе с тем, в 2023 году после заявления судьи ВАКС Олега Ткаченко было открыто уголовное производство по факту возможного вмешательства в его деятельность. Судья сообщил о публичном давлении со стороны Виталия Шабунина и ЦПК во время рассмотрения дела об аресте имущества Игоря Коломойского.

Согласно статье 376 Уголовного кодекса, вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей наказывается штрафом до четырёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

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