Кабмин изменил правила бронирования: до 20 декабря 2026 года для части предприятий продлили статус критически важных и отсрочки, но бизнес ждут новые критерии.

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Новые правила бронирования в Украине - что нужно сделать до 20 декабря, чтобы не потерять бронирование / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Кто сохранит бронирование после 20 декабря 2026 года

Какие предприятия рискуют потерять статус критически важных

Что изменится для оборонной промышленности, энергетики и культурной сферы

Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных работников и предусмотрел переходный период до 20 декабря 2026 года. До этой даты отдельные предприятия смогут сохранить статус критически важных и отсрочки для своих работников. В то же время бизнесу придется проверить соответствие обновленным критериям, а для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов изменится порядок расчета квоты на бронирование.

Новые правила также предусматривают усиление контроля за соблюдением налоговых требований. Отдельно Министерство культуры утвердило обновленные критерии для предприятий в сфере культуры и информационной отрасли.

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Главред выяснил, кого касается продление бронирования до 20 декабря, как изменится порядок получения критического статуса и какие предприятия рискуют его потерять.

Кому продлили бронирование до 20 декабря 2026 года

Кабинет министров постановлением № 1452 от 19 ноября 2026 года предусмотрел переходный период для предприятий, имеющих статус критически важных. В соответствии с этим решением, до 20 декабря включительно продолжают действовать отдельные решения о критичности, а также оформленные через портал "Дия" отсрочки для работников соответствующих предприятий.

Продление касается решений, срок действия которых истек после вступления в силу постановления № 1328 - то есть с 27 октября 2026 года - или истекает до 20 декабря. Важное условие: соответствующие государственные органы должны согласовать критерии критичности предприятия с Координационным центром по организации бронирования военнообязанных.

Если решение о критичности или бронировании действует дольше, новые положения не сокращают установленный срок. В то же время переходный механизм не распространяется на предприятия, решения в отношении которых уже отменены или должны быть отменены в связи с утратой силы критерия, на основании которого они получили статус критически важных.

В Министерстве экономики и окружающей среды Украины пояснили, что переходный период должен дать бизнесу время для приведения документов в соответствие с обновленными правилами.

Отдельные требования установлены для определенных критически важных учреждений, представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи. До 20 декабря они должны привести количество забронированных работников в соответствие с установленными для них требованиями. На переходный период предусмотрены специальные условия применения отдельных положений порядка бронирования.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации должно в течение пяти дней после вступления постановления в силу обеспечить техническую возможность брониваровния работников определенных учреждений через портал "Дия". Перевод таких военнообязанных на специальный воинский учет предусмотрен без соблюдения общего срока, установленного порядком бронирования.

"Дия" / Инфографика: Главред

Что изменилось в правилах бронирования работников

Правительственные изменения касаются не только продления отдельных отсрочек. Они также уточняют порядок получения статуса критически важных предприятий, определения количества забронированных работников и проверки предприятий.

В частности, предприятия, получившие статус критически важных отдельным решением Кабинета министров, могут самостоятельно определять количество работников, которых планируют забронировать. Окончательное согласование будет происходить по результатам рассмотрения Координационным центром.

Изменяется и порядок документального подтверждения согласования критериев критичности. Вместо полного протокола заседания Координационного центра будет достаточно официальной выписки, заверенной его секретарем.

Еще одно направление изменений - усиление проверок налоговой дисциплины. Координационный центр сможет рассматривать обращения Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности в отношении предприятий, которые могут систематически уклоняться от уплаты налогов.

Речь идет, в частности, о документально подтвержденных признаках схем неуплаты НДС и налога на доходы физических лиц. Такая информация будет учитываться при рассмотрении вопросов, связанных с критичностью предприятия и бронированием работников.

В то же время для стратегически важных предприятий предусмотрена возможность рекомендовать увеличение квоты на бронирование. Для этого соответствующий орган власти должен обосновать, почему установленного лимита недостаточно. Сама по себе рекомендация не означает автоматического увеличения количества забронированных работников.

Как изменится бронирование работников оборонной промышленности и энергетики

Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов сохраняется предельная квота бронирования на уровне 95% военнообязанных работников. Однако меняется база, от которой будет рассчитываться этот процент.

Ранее количество забронированных работников привязывали к численности, указанной в решении Министерства обороны или Министерства энергетики. Теперь расчет будет производиться исходя из фактического количества военнообязанных работников предприятия.

В Министерстве экономики и окружающей среды Украины пояснили, что до 20 декабря предприятия оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса должны привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом.

"Предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом. Сам лимит - 95% - не меняется. Изменяется база расчета", - говорится в сообщении министерства.

Украинский совет оружейников ранее выступал за пересмотр механизма определения количества работников, которых могут бронировать производители вооружений. Организация считает изменение базы расчета важным шагом, поскольку предприятия, расширяющие производство и увеличивающие штат, смогут ориентироваться на фактическую численность персонала, а не на показатели из старых решений.

Сообщение Украинского совета оружейников / Скриншот

В то же время Совет оружейников обратил внимание на длительность рассмотрения обращений Координационным центром. По информации организации, ускоренная процедура, предусматривающая рассмотрение в течение семи рабочих дней, доступна лишь для отдельных неотложных обращений.

"Позиция Украинского совета оружейников неизменна: все вопросы, касающиеся оборонно-промышленного комплекса, должны рассматриваться по ускоренной процедуре - до семи рабочих дней", - подчеркнули в организации.

Какие предприятия культуры и медиа смогут получить статус "критически важных"

Министерство культуры Украины утвердило обновленные критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в сфере культуры и информационной отрасли. Соответствующий приказ № 1648 был подписан 23 ноября 2026 года.

Документ содержит отдельные перечни требований для культурной и информационной сфер. Чтобы претендовать на соответствующий статус, предприятие должно соответствовать как минимум одному из критериев, установленных для его категории.

Для государственных некоммерческих обществ, предприятий, учреждений и организаций в сфере культуры основанием может служить, в частности, наличие статуса "национального". К критериям также относятся сохранение государственной части Музейного фонда Украины, деятельность в сфере образования, науки или культуры, а также выполнение задач и политики Министерства культуры.

Отдельные требования установлены для кинематографической отрасли. Предприятия, занимающиеся производством, обработкой, распространением или показом фильмов, могут претендовать на статус "критического" при условии соответствия установленным критериям. В частности, значение имеют количество проведенных кинопоказов, география мероприятий и доля некоммерческих показов.

Один из критериев предусматривает проведение не менее 500 кинопоказов в течение предыдущего календарного года не менее чем в 10 областях Украины. По крайней мере 20 % таких показов должны быть некоммерческими и предназначенными для военнослужащих, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и других определенных категорий населения.

Основанием для получения статуса также может служить производство национального фильма за государственные средства при условии победы в художественном конкурсе и наличия подписанного договора. Отдельно будут учитываться разработка инновационной продукции для киноиндустрии, создание субтитров для людей с нарушениями слуха и аудиоописаний для зрителей с нарушениями зрения.

Для предприятий, которые создают, обрабатывают, распространяют или демонстрируют видеоконтент, предусмотрены дополнительные условия. В частности, они должны быть внесены в соответствующий государственный реестр и работать не менее трех лет, а также соответствовать одному из требований, касающихся производства фильмов, их распространения или проведения культурно-художественных мероприятий за рубежом.

В книгоиздательской сфере одним из критериев является реализация в течение года как минимум двух проектов, направленных на создание, представление, популяризацию и продажу книг как национального креативного продукта. Учебные издания в этот критерий не включаются.

Отдельный раздел приказа касается информационной сферы. В перечень вошли субъекты со статусом национальных, предприятия, обеспечивающие деятельность аудиовизуальных медиасервисов зарубежного вещания и общественных СМИ, а также организации, привлеченные к созданию и трансляции патриотического и общественно значимого контента.

Для производителей программного наполнения телемарафона "Единые новости" установлены конкретные финансовые и производственные показатели. В частности, предприятия должны обеспечивать производство не менее 10 часов аудиовизуального контента в месяц общей стоимостью от 1 млн гривен.

Аналогичный минимальный месячный показатель предусмотрен для организаций, предоставляющих технические, творческие, редакционные и другие услуги, непосредственно связанные с производством или трансляцией телемарафона.

Критерии также распространяются на издателей официальных печатных изданий государственных органов, провайдеров аудиовизуальных услуг, отдельные печатные СМИ и предприятия, обеспечивающие производство школьных учебников, в том числе шрифтом Брайля.

Для определения критически важных предприятий в сфере кинематографии Государственное агентство Украины по вопросам кино должно создать соответствующую комиссию.

Кто рискует лишиться статуса критически важного предприятия после обновления правил

После пересмотра критериев предприятиям важно проверить, на каком именно основании они получили статус критически важных. Народный депутат Александр Федиенко, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, призвал руководителей предприятий не дожидаться истечения срока действия документов, а заранее убедиться, что компании соответствуют действующим требованиям.

По его словам, если критерий, на основании которого предприятие получило статус критически важного, был исключен или компания больше не соответствует ему, решение может быть отменено. Если же критерий остается в силе и предприятие продолжает ему соответствовать, статус может сохраняться в пределах установленного срока, если нет других оснований для отмены.

В то же время нужно различать общий пересмотр критериев и переходный механизм, предусмотренный постановлением № 1452. Новое решение правительства не продлевает автоматически все без исключения статусы, но и не отменяет переходные гарантии для определенных категорий предприятий.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Федиенко советует руководителям проверить документы уже сейчас, а не откладывать это до истечения установленного срока.

"Моя рекомендация бизнесу - не ждать истечения срока действия своего статуса, а уже сейчас проверить соответствие обновленным критериям", - подчеркнул народный депутат.

По его словам, после 20 декабря предприятия, которые не подтвердили соответствие актуальным требованиям и не подпадают под переходные положения, не смогут и в дальнейшем ссылаться на старые решения как на основание для сохранения критического статуса и бронирования работников.

"С 21 декабря переходная гарантия перестает действовать. Предприятия, не подтвердившие критичность, теряют основание для сохранения статуса по старым решениям, а вместе с ним - и основание для бронирования работников", - отметил Федиенко.

Какие риски для бронирования видят юристы

Юридические последствия обновления правил проанализировал адвокат объединения "Актум" Игорь Мунтяну. По его оценке, постановление № 1328, вступившее в силу 27 октября 2026 года, изменило подход к определению критически важных предприятий и усилило контроль за предоставлением соответствующего статуса.

Одним из важных изменений стало создание Координационного центра по организации призыва военнообязанных. Согласно данным, приведенным в юридическом анализе, в его состав входят 18 представителей, а работу координируют заместители министров экономики и обороны. Центр рассматривает вопросы, связанные с критическим статусом и увеличением квот на бронирование.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Появление дополнительного этапа согласования может повлиять на продолжительность процедуры. В юридическом анализе приведены следующие ориентировочные сроки рассмотрения обращений:

до семи рабочих дней - в профильном органе;

до одного месяца - в Координационном центре, хотя для отдельных неотложных обращений этот срок может сокращаться до семи дней;

три рабочих дня - на принятие окончательного решения.

Адвокат также обращает внимание на риск потери статуса критически важного предприятия при пересмотре критериев. Если предприятие получило статус на основании требования, которое впоследствии было исключено из соответствующего перечня, решение о его критической важности может быть отменено.

Основанием для дополнительного рассмотрения могут стать и обращения правоохранительных или контролирующих органов. В частности, новые положения предусматривают рассмотрение информации Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности о возможных схемах уклонения от уплаты НДС и налога на доходы физических лиц.

По оценке адвоката, отдельные риски касаются региональных и отраслевых предприятий, особенно тех, которые работают вне приоритетных для государства сфер. В то же время конкретные последствия зависят от оснований, на которых предприятию был присвоен статус критически важного, и от соответствия действующим требованиям.

Для представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи предусмотрены отдельные ограничения относительно количества забронированных сотрудников. В материале адвоката, в частности, упоминается лимит до семи человек на один проект. Это положение следует проверять с учетом категории учреждения и нормы, которая к ней применяется.

Отдельно юрист обращает внимание на воинский учет. По его оценке, два или более подтвержденных нарушения правил воинского учета в течение последних 12 месяцев могут стать основанием для отказа в увеличении квоты бронирования. Это не следует отождествлять с автоматической отменой критического статуса во всех случаях.

В то же время в юридическом анализе упоминаются и послабления для бизнеса. В частности, налоговый долг, возникший не по вине предприятия, а из-за задержки выплат из государственного или местного бюджета, не должен автоматически препятствовать получению критического статуса, если соответствующие обстоятельства документально подтверждены.

Адвокат Игорь Мунтяну советует предприятиям проверить критерий, по которому они получили статус, привести военный учет в надлежащее состояние и проконтролировать сроки действия повышенных квот. В материале также упоминаются решения Министерства обороны, принятые до 8 декабря 2025 года, срок действия которых ограничен 8 декабря 2026 года.

Кроме того, юрист сообщает о планах правительства предложить до 1 декабря новую комплексную модель бронирования. В связи с этим он предостерегает работодателей от необратимых кадровых решений, принятых исключительно с учетом переходных правил.

"Эпоха „старого" бронирования завершилась. Государство переходит к ручному, более тщательному контролю за тем, кто именно остается в тылу. Для предприятий это означает одно: право на сохранение команды теперь придется доказывать гораздо тщательнее", - заключают адвокаты объединения "Актум".

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