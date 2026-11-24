Меладзе и Джанабаевой приписывают сложный период в отношениях.

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе якобы подрались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Кратко:

Что случилось между Меладзе и Джанабаевой

Почему появились слухи о драке

Популярные российские исполнители Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева якобы переживают серьезный кризис в отношениях.

По информации, распространяющейся в социальных сетях, которую цитируют российские пропагандисты, конфликты между супругами стали настолько частыми, что одна из ссор закончилась физической потасовкой.

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Утверждается, что во время очередного выяснения отношений певица с силой толкнула мужа, которому пришлось удерживать равновесие.

Альбина Джанабаева переживает кризис в браке с Валерием Меладзе / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

О проблемах в семье артиста заговорили после публикации анонимных сообщений, приписываемых источнику из окружения пары. По словам предполагаемого инсайдера, в последнее время Меладзе якобы находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Источник утверждает, что певец стал раздражительным, часто срывается на окружающих и конфликтует с персоналом. Также собеседник связывает перемены в поведении артиста с проблемами со здоровьем, стрессом и сложностями в карьере.

Однако главные претензии, как утверждается, возникают у Меладзе дома. По версии анонимного источника, отношения супругов испортились настолько, что вместо поддержки они все чаще сталкиваются с взаимными упреками.

"Напряжение такое, что однажды дело завершилось настоящей потасовкой: во время очередной ссоры Альбина с силой толкнула его, и он едва удержался на ногах", - говорится в сообщении, распространенном в Сети.

"Валера сейчас находится в ужасном состоянии. У него сплошные нервные срывы. Срывается на всех подряд, постоянно злится, кричит на персонал. Его вообще не узнать, совершенно другой человек стал. Здоровье сдает, сам ощутимо поправился на фоне стресса. Карьера рушится, долги растут, а дома его ждет не поддержка, а постоянные упреки. Они с Альбиной практически перестали общаться нормально, там остались только взаимные претензии. Напряжение такое, что однажды дело завершилось настоящей потасовкой: во время очередной ссоры Альбина с силой толкнула его, и он едва удержался на ногах. Отношений там больше нет", - пишут некие анонимные источники.

Тот же источник утверждает, что Джанабаева якобы ревнует мужа к его коллеге, бэк-вокалистке Ксении. При этом собеседник канала считает, что разговоры о ревности могут быть лишь поводом для новых конфликтов. Он также распространяет слухи о возможных романтических встречах самой певицы с другим мужчиной.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Кроме того, анонимный информатор утверждает, что Альбина изменила стиль одежды и стала уделять больше внимания собственной внешности. Однако никаких подтверждений этим заявлениям не приводится.

Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать и недавние фотографии Джанабаевой из спортзала. Некоторые комментаторы резко раскритиковали ее спортивный образ, посчитав его слишком откровенным. Другие обратили внимание на то, что певица продолжает активно заниматься тренировками.

При этом ни Валерий Меладзе, ни Альбина Джанабаева публично не подтверждали информацию о семейных ссорах, физическом конфликте или возможной измене. Поэтому сообщения о потасовке и кризисе в отношениях супругов пока остаются неподтвержденными слухами.

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О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе - российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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