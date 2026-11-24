Сейчас Россия теряет больше военных, чем успевает привлекать на службу, говорят эксперты.

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СМИ раскрыли коллосальные потери РФ на войне / Коллаж: Главред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генеральный штаб ВСУ/Facebook

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Число уничтоженных россиян на войне в Украине превысило 700 тысяч

Информация обновлялась с задержкой и не охватывала 2025 и 2026 годы

Новые подсчеты свидетельствуют о том, что количество российских военных, уничтоженных на войне против Украины, превысило 700 тысяч.

Несмотря на масштабные потери, российские власти с помощью цензуры, пропаганды и репрессивных мер продолжают скрывать реальные масштабы происходящего от населения и не отказываются от дальнейшего ведения войны, пишет The New York Times.

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Такие оценки получили российские независимые издания Meduza и Mediazona, изучив утекшую в сеть базу данных Росстата. В ней содержались сведения о 490 тысячах смертей военнослужащих.

Однако информация обновлялась с многомесячной задержкой и не охватывала 2025 и 2026 годы. Чтобы восполнить пробелы, журналисты применили научные методы статистического прогнозирования.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман отметил, что сейчас Россия теряет больше военных, чем успевает привлекать на службу, однако продолжает набирать новых бойцов. По его оценке, нынешние темпы вербовки пока позволяют компенсировать потери и поддерживать боевые действия, но не обеспечивают существенного продвижения на фронте.

Эксперт предупреждает, что со временем эффективность такого подхода будет снижаться, а российская армия может столкнуться с нехваткой личного состава, прежде всего пехоты для штурмовых операций.

"В конечном итоге Кремль может оказаться без достаточного количества штурмовой пехоты", - считает он.

Почему РФ сталкивается с трудностями при увеличении численности армии

Как ранее сообщал "Главред", по оценке руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, российские власти уже создали необходимую законодательную и нормативную основу для проведения мобилизации и привлечения силовых структур.

Однако практические возможности для расширения армии остаются прежними. Речь идет прежде всего о пропускной способности полигонов и складской инфраструктуры, необходимых для подготовки и обеспечения новых военнослужащих. По словам эксперта, эти ресурсы рассчитаны на контингент численностью примерно 300–350 тысяч человек.

Напомним, Главред писал, что российские власти подготовили очередные изменения в законодательство, которые позволят привлекать к военной службе еще больше осужденных.

Ранее сообщалось, что Россия перешла к фактически принудительному набору на войну против Украины: мужчин призывного возраста задерживают на улицах, возле мест работы или под предлогом проверки документов, поскольку добровольная вербовка прекратилась.

Накануне стало известно, что российские власти продолжают создавать предпосылки для возможного объявления мобилизации и одновременно готовятся к вероятным внутренним беспорядкам.

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