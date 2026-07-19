Кремль намерен снять действующие ограничения по отдельным статьям уголовного кодекса.

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Кремль снижает "порог отбора" для заключенных, которых отправляют на войну / коллаж: Главред, фото: The Moscow Times

Кратко:

Кремль намерен расширить круг заключенных, которых смогут отправлять на войну

Законопроект уже зарегистрирован в электронной базе Госдумы

Российские власти готовят очередные изменения в законодательство, которые позволят привлекать к военной службе еще больше осужденных. В Государственную думу внесен пакет законопроектов, предусматривающий возможность заключения контрактов с Министерством обороны РФ даже для лиц, осужденных за ряд тяжких преступлений. Об этом сообщает The Moscow Times.

Согласно инициативе, Кремль намерен снять действующие ограничения по отдельным статьям уголовного кодекса. Если раньше осужденные по этим статьям не могли подписывать контракт с военным ведомством, то теперь это препятствие планируют устранить. Как отмечается, причиной такого решения стало существенное сокращение числа заключенных, которых ранее активно вербовали для участия в боевых действиях, в том числе во время боев за Бахмут.

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Законопроект уже зарегистрирован в электронной базе Госдумы. Документ предусматривает, что наличие судимости по определенным статьям больше не станет основанием для отказа в заключении контракта с Минобороны РФ, поскольку российским властям требуется дополнительный человеческий ресурс для продолжения войны.

Список "новых" категорий для фронта

Список статей, предлагающих исключить из ограничений, значительно расширился. Теперь контракт смогут подписать:

контрабандисты наличных и стратегически важных товаров;участники вооруженных банд;

лица, вмешивавшиеся в работу критических объектов (хакеры);

нарушители промышленной сохранности.

Особое внимание привлекают статьи о незаконном обращении с ядерными материалами и их хищении. Также на войну зовут тех, кто организовывал незаконную миграцию. Даже потеря документов с государственной тайной (ст. 284) больше не помешает службе.

Наркоторговцы в приоритете

Особый акцент делают на контрабанде наркотиков. Правительство предлагает разрешить набор лиц, осужденных по статье 229.1 (части 1-3 и отдельные пункты части 4). Это значит, что наркоторговцы станут частью российских оккупационных войск.

Интересно, что статью за наркотики в РФ при желании могут "пришить" любому. Рядовой оппозиционер благодаря манипуляциям полиции или следователя может превратиться в наркоторговца, после чего появляется выбор: идти на фронт или сидеть.

Эволюция "зековской" мобилизации в РФ

Процесс набора заключенных в РФ длится давно. Все началось с "Вагнера", но впоследствии инициативу перехватило Минобороны РФ.

С ноября 2022 г. в России разрешили мобилизовать людей с судимостью за убийства, ограбления и разбои. В июне 2023 года депутаты разрешили заключать контракты не только осужденным, но и подследственным. Позже норму расширили даже на тех, чьи дела уже рассматриваются в судах.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политолог Иван Преображенский прогнозировал возможность объявления всеобщей мобилизации только при условии, что Владимир Путин будет убежден в близости решающей победы. Он отметил, что подготовка большого количества мобилизованных требует времени и должна приниматься как минимум за несколько месяцев до ожидаемого результата.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов указывал на отсутствие технических препятствий для проведения новой волны мобилизации в России. По словам Буданова, в России существует возможность повторить мобилизацию, подобную той, что была в 2022 году. Он уточнил, что в 2022 году в течение одного года было мобилизовано около 450 тысяч человек.

Владимир Зеленский предупреждал о вероятности перехода Кремля к новым этапам эскалации после завершения выборов в России. Президент назвал одним из возможных шагов именно увеличение масштабов мобилизации. Зеленский также отметил, что Кремль может выбирать механизмы, которые позволят пополнять личный состав без значительного увеличения бюджетных расходов.

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Об источнике: The Moscow Times The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия. Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян. Как развивалось издание: В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.

В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.

В 2020 году запущена русскоязычная редакция.

В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.

В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".

В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией". Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

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