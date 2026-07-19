"Укрытие не спасет": перепуганный Киркоров рвется вывезти детей из РФ

Вы узнаете:
- Почему Киркоров принял решение срочно отправить детей учиться за границу
- Какие страны рассматривает артист для переезда Аллы-Виктории и Мартина
Российский певец Филипп Киркоров озадачился поиском нового зарубежного учебного заведения для своих детей, Аллы-Виктории и Мартина. Как сообщает российский Telegram-канал, путинист всерьез опасается боевых действий.
По словам близкого приятеля артиста, Киркоров решился на этот шаг не ради престижного образования для наследников, а из соображений безопасности после получения тревожного сигнала. Как утверждает инсайдер, певцу прямо порекомендовали перестраховаться на случай непредвиденных обстоятельств.
"Филиппу кто-то из людей сверху намекнул, что нужно быть готовым к очень непростым событиям, когда и укрытие во дворе не спасет", - поделился друг артиста.
Именно поэтому исполнитель начал экстренно подыскивать безопасное место, куда его наследники смогли бы оперативно уехать. Сейчас в качестве вариантов семья изучает школы в трех разных странах, у каждой из которых есть свои нюансы.
"Вот он и решил перестраховаться, подыскать для детей место, куда бы они смогли уехать в случае чего. В Америке у них дом есть, но не факт, что будет возможность туда добраться, плюс большая разница во времени. В Швейцарии школы хорошие, но очень дорогие. Поэтому смотрит еще и в сторону Казахстана", - добавил приятель певца.
Стоит отметить, что для детей Киркорова это будет далеко не первый опыт обучения за пределами России. Ранее Алла-Виктория и Мартин уже дважды отправлялись грызть гранит науки в элитную школу-пансион в Дубае.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что в ночь на воскресенье, 19 июля, столица Украины подверглась очередному массированному российскому удару. Стало известно, как на ночной обстрел и его последствия отреагировали украинские звезды, которые в очередной раз были вынуждены прятаться в укрытиях.
Также Lida Lee сделала откровенное признание о своей личной жизни. Оказалось, что ее союз с Даниэлем Салемом не обходится без эмоциональных ссор, ведь оба артиста обладают крайне вспыльчивым и эмоциональным темпераментом.
Читайте также:
- Лысина у бабки: "облезлую" Повалий случайно засняли на улице в Москве
- "Научите ее танцевать": Лорак высмеяли за новую песню и не умение двигаться
- "Выбили из колеи": Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред