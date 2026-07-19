"Укрытие не спасет": перепуганный Киркоров рвется вывезти детей из РФ

Певец рассматривает учебные заведения за границей после тревожного предупреждения от влиятельных людей.

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Филипп Киркоров хочет увезти детей из РФ / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Почему Киркоров принял решение срочно отправить детей учиться за границу

Какие страны рассматривает артист для переезда Аллы-Виктории и Мартина

Российский певец Филипп Киркоров озадачился поиском нового зарубежного учебного заведения для своих детей, Аллы-Виктории и Мартина. Как сообщает российский Telegram-канал, путинист всерьез опасается боевых действий.

По словам близкого приятеля артиста, Киркоров решился на этот шаг не ради престижного образования для наследников, а из соображений безопасности после получения тревожного сигнала. Как утверждает инсайдер, певцу прямо порекомендовали перестраховаться на случай непредвиденных обстоятельств.

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Филипп Киркоров боится войны / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Филиппу кто-то из людей сверху намекнул, что нужно быть готовым к очень непростым событиям, когда и укрытие во дворе не спасет", - поделился друг артиста.

Именно поэтому исполнитель начал экстренно подыскивать безопасное место, куда его наследники смогли бы оперативно уехать. Сейчас в качестве вариантов семья изучает школы в трех разных странах, у каждой из которых есть свои нюансы.

Филипп Киркоров и Алла-Виктория / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Вот он и решил перестраховаться, подыскать для детей место, куда бы они смогли уехать в случае чего. В Америке у них дом есть, но не факт, что будет возможность туда добраться, плюс большая разница во времени. В Швейцарии школы хорошие, но очень дорогие. Поэтому смотрит еще и в сторону Казахстана", - добавил приятель певца.

Стоит отметить, что для детей Киркорова это будет далеко не первый опыт обучения за пределами России. Ранее Алла-Виктория и Мартин уже дважды отправлялись грызть гранит науки в элитную школу-пансион в Дубае.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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