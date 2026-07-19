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"Мигало в Керчи, Ялте": "Мадяр" раскрыл новые потери "теневого флота" РФ

Виталий Кирсанов
19 июля 2026, 10:56
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В июле уничтожено 176 единиц плавсредств "теневого флота" и 96 энергоузлов.
'Мигало в Керчи, Ялте': 'Мадяр' раскрыл новые потери 'теневого флота' РФ
"Мадяр" раскрыл новые потери "теневого флота" РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Кратко:

  • СБС поразили 13 подстанций в Крыму
  • Уничтожено четыре судна "теневого флота" РФ

В ночь на воскресенье, 19 июля, Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна "теневого флота" РФ в Черном море. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр").

"Общий итог за период с 1 по 19 июля по операциям СБС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" составляет 176 единиц плавсредств "теневого флота" и 96 энергоузлов. В течение ночи 19 июля в оперативной глубине противника "Птицы" СБС результативно поразили 59 вражеских целей. "Флот исчезает и прячется – за ночь дежурства в Черном море "Птицами" СБС были уничтожены 2 танкера, сухогруз и плавучий кран", – отметил он.

видео дня

По словам командующего, за ночь были поражены 13 энергоузлов/подстанций, в том числе 8 – в Крыму, 5 – на южной и восточной временно оккупированной территории.

"Мигало в Керчи, Старом Крыму, Ялте, Судаке, Бердянске, Еди-Куе, Понизовке, Щебетовке, Зеленом Яру, Широком и т. д.", – заявил он.

Среди пострадавших:

  • электроподстанция ПС 110 кВ "Соляная", нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Старый Крым, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis";
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта, АР Крым, 427-я обр СБС "Рарог";
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино", нп Еди-Кую, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3", нп Зеленый Яр, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • электроподстанция, нп Широкое, Херсонская обл., 20-я обр. СБС "К-2";
  • электроподстанция, нп Белая Гора, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
  • электроподстанция, нп Землянки, Донецкая обл., 4 бат 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра";
  • электроподстанция, населенный пункт Безгиново, Луганская область, 20-я бригада СБС "К-2".

Также, по данным Генерального штаба, в ночь на 19 июля были поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря.

Отмечается, что танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах Вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ.

Кроме того, были поражены зенитный ракетный комплекс "Бук" в районе Зеленополья Запорожской области и автомобильный мост в районе Новоекономического Донецкой области, который противник использует для военной логистики.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

Что ждет россиян в Крыму - мнение эксперта

Россиянам, переехавшим в оккупированный Крым после 2014 года, стоит задуматься о выезде с полуострова из-за ухудшения ситуации. Такое мнение высказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью "Главреду".

По её словам, проблемы в Крыму уже не ограничиваются топливным кризисом. На полуострове возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением, а в будущем региону может грозить серьёзный экономический кризис из-за проблем в туристической сфере.

Курносова также обратила внимание на риски для россиян, которые приобрели недвижимость в Крыму после аннексии. По её словам, с точки зрения международного права полуостров остаётся территорией Украины, поэтому такие активы могут оказаться под угрозой.

"Сейчас россияне уже начали с этим сталкиваться. Кто-то из них уже понял, что из Крыма пора бежать", - заявила она.

Удары по российским кораблям - последние новости

Напомним, в ночь на 16 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов России. Среди пораженных целей - шесть танкеров и два буксира в Черном и Азовском морях, нефтебаза "Шахтерск", а также мосты в Запорожской области и временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Военно-морские силы ВСУ уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд". Российский сторожевой корабль 2-го ранга был поражен морским беспилотным комплексом Sargan-3000 вблизи Новороссийска и затонул.

Как сообщал Главред, 17 июля украинские дроны поразили 12 судов российского теневого флота в Черном море. Среди них - 9 сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир.

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О персоне: "Мадяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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Силы беспилотных систем теневой флот теневой флот РФ
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