Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

Главное:
- Возле Новороссийска украинский Sargan-3000 уничтожил российский корабль
- Часть экипажа корабля погибла, другие ранены
- Утонувшее судно принимало участие в нападении на корабли ВМС Украины
Военно-Морские Силы ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ страны-агрессорки России "Изумруд". Украинские военные моряки потопили это судно морским безэкипажным комплексом Sargan-3000.
Как сообщили в ВМС, российский сторожевой корабль 2-го ранга ушел под воду недалеко от Новороссийска. Среди экипажа корабля есть как погибшие так и раненые.
"Именно "Изумруд" 25 ноября 2018 года принимал участие в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
Тогда россияне захватили три украинских судна - катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", а также взяли в плен 24 украинских моряков. Их вернули домой осенью 2019 года, а захваченные корабли Россия передала Украине в разграбленном состоянии.
Отметим, что ПСКР "Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Его длина достигала 62,5 метров, водоизмещение - около 630-750 тонн. Максимальная скорость – до 27 узлов.
Удары по кораблям РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что в начале июня первый Отдельный центр беспилотных систем Украины поразил военный корабль России "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного оружия.
Ранее российский корвет проекта 20380 "Бойкий", входящий в состав Балтийского флота РФ, получил критические повреждения в результате удара украинского дальнобойного беспилотника FP-1.
Накануне стало известно, что во время атаки на Новороссийск в ночь на 6 апреля украинские дроны нанесли удары по носителю ракет Калибр - российскому фрегату Адмирал Макаро.
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Об источнике: Военно-морские силы Украины
На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.
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