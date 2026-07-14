Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

Уничтоженный корабль несколько лет назад участвовал в нападении на корабли ВМС Украины.

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Российский корабль затонул / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube (иллюстративный)

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Возле Новороссийска украинский Sargan-3000 уничтожил российский корабль

Часть экипажа корабля погибла, другие ранены

Утонувшее судно принимало участие в нападении на корабли ВМС Украины

Военно-Морские Силы ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ страны-агрессорки России "Изумруд". Украинские военные моряки потопили это судно морским безэкипажным комплексом Sargan-3000.

Как сообщили в ВМС, российский сторожевой корабль 2-го ранга ушел под воду недалеко от Новороссийска. Среди экипажа корабля есть как погибшие так и раненые.

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"Именно "Изумруд" 25 ноября 2018 года принимал участие в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Тогда россияне захватили три украинских судна - катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", а также взяли в плен 24 украинских моряков. Их вернули домой осенью 2019 года, а захваченные корабли Россия передала Украине в разграбленном состоянии.

Отметим, что ПСКР "Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Его длина достигала 62,5 метров, водоизмещение - около 630-750 тонн. Максимальная скорость – до 27 узлов.

Удары по кораблям РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале июня первый Отдельный центр беспилотных систем Украины поразил военный корабль России "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного оружия.

Ранее российский корвет проекта 20380 "Бойкий", входящий в состав Балтийского флота РФ, получил критические повреждения в результате удара украинского дальнобойного беспилотника FP-1.

Накануне стало известно, что во время атаки на Новороссийск в ночь на 6 апреля украинские дроны нанесли удары по носителю ракет Калибр - российскому фрегату Адмирал Макаро.

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Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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