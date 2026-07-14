В Донецке прогремели мощные взрывы: уничтожен большой склад боеприпасов врага

После взрыва на складе началась продолжительная цепная реакция, а очевидцы сообщают о многочисленных вторичных взрывах.

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Взрывы в Донецке / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

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В Донецке в ночь с 13 на 14 июля взорвался склад боеприпасов

Очевидцы фиксируют серию вторичных взрывов

В ночь на 14 июля во временно оккупированном Донецке произошел мощный взрыв на складе боеприпасов российских войск, после которого началась продолжительная и масштабная детонация. Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы, в частности Exilenova+.

В местных пабликах появились многочисленные видеоподтверждения, снятые очевидцами с большого расстояния. На опубликованных кадрах отчётливо виден масштабный пожар, вспыхнувший сразу после первого взрыва.

Последствия этого удара оказались не одномоментными, ведь из района возгорания ещё долгое время раздавалась серия новых многочисленных взрывов. По свидетельствам местных жителей, боеприпасы продолжали активно детонировать и разлетаться в разные стороны, что ярко свидетельствует об огромном масштабе пожара на самом складе.

В то же время представители оккупационной администрации традиционно избрали тактику молчания и пока не предоставили никакой официальной информации или реакции относительно последствий взрыва.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта

Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью "Главреду" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

Удары Украины по РФ и ВОТ - последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 14 июля временно оккупированный Крым подвергся атаке дронов. Под удар, вероятно, попали энергетические объекты оккупантов, в результате чего возникли перебои с электроснабжением. В частности, взрывы и стрельбу было слышно в Керчи. Крымский мост был перекрыт на фоне обстрела.

Также в ночь на 14 июля дроны атаковали сразу два российских НПЗ - в Башкортостане и Краснодарском крае. Взрывы и пожары также были зафиксированы в районе аэродрома Геленджика.

Как сообщает Exilenova+, в Салавате (Башкортостан) успешно поражен нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават".

Напомним, в ночь на 13 июля страна-агрессор Россия подверглась удару дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край. В частности, дроны атаковали нефтебазу в городе Михайловске.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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