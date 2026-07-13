Где хранить яйца, чтобы они долго не портились: повара поставили точку в споре

Вы узнаете:
- Почему некоторые повара против хранения яиц в холодильнике
- Как хранение влияет на вкус и структуру яиц
- Что на самом деле советуют производители яиц в Великобритании
Многие люди годами спорят, где лучше хранить яйца - в холодильнике или в кухонном шкафу. Одни убеждены, что охлаждение помогает дольше сохранить их свежесть, другие же считают, что при комнатной температуре яйца не теряют своих свойств.
Главред выяснил, какой способ хранения является оптимальным и на что стоит обратить внимание.
Почему рекомендуют хранить яйца в холодильнике
Разработчик рецептов HelloFresh Мими Морли отметила в беседе с Daily Express, что холодильник - самый простой способ дольше сохранить яйца свежими. Ресторатор из Сохо Нима Сафаеи поддержал эту позицию и привёл ещё один аргумент в пользу холодильника.
"Существует давний спор о том, что лучше: шкаф или холодильник. Но должен сказать, что я всегда выбираю холодильник для яиц в оригинальной упаковке, поскольку это помогает защитить их от впитывания посторонних вкусов и запахов", - пояснил он.
Нима также рассказал, что качество яиц напрямую влияет на срок их хранения.
Почему некоторые повара выбирают шкаф
Не все повара готовы выбирать только один вариант хранения. Британско-китайский шеф-повар Джереми Панг нашел для себя промежуточное решение, которое зависит скорее от удобства, чем от принципа.
"Мой ответ - и то, и другое в равной степени. Я знаю, что яйца лучше хранить вне холодильника при комнатной температуре; на самом деле в нашей студии мы храним их именно так, и они гораздо лучше сохраняют свою форму, например, при жарке", - рассказал он.
При этом дома, где есть дети и много повседневных забот, Джереми хранит яйца в холодильнике исключительно из практических соображений. По его словам, он ежедневно ест яйца, поэтому никогда не приближается к дате их годности, и вопрос срока хранения для него не является критическим.
По его убеждению, в Великобритании и Австралии яйца не моют перед продажей, поэтому они сохраняют естественный защитный слой и прекрасно чувствуют себя при комнатной температуре. В США же яйца моют, снимая это покрытие, из-за чего американцам и приходится их охлаждать.
Повар также подчеркнул, что охлажденные яйца хуже ведут себя при выпечке.
"Попробуй взбить охлажденный из холодильника белок до блестящего безе и наблюдай, как твоя воля к жизни тихо покидает здание", - добавил он.
Смотрите видео о том, как выбирать и правильно хранить яйца:
Что рекомендуют производители яиц
По данным компании Geldard Farm Eggs, в Великобритании яйца часто продают без охлаждения благодаря естественному защитному слою - кутикуле, которая предотвращает попадание бактерий внутрь. Однако если яйца уже оказались в холодильнике, их стоит там и оставить, поскольку резкие перепады температуры вызывают конденсацию, которая повреждает скорлупу и повышает риск заражения.
Компания рекомендует хранить яйца в холодильнике при стабильной температуре ниже 20 °C. Такая температура замедляет процесс порчи и дольше сохраняет качество продукта.
Агентство по пищевым стандартам в своих рекомендациях идет еще дальше, настаивая на хранении в прохладном и сухом месте, желательно в холодильнике, отдельно от других продуктов, и обязательно острым концом вниз.
"Хранение яиц острым концом вниз позволяет желтку и белку удерживать желток в центре яйца, тем самым помогая продлить его качество и свежесть", - говорится в рекомендациях агентства.
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Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
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