Где хранить яйца, чтобы они долго не портились: повара поставили точку в споре

Четверо известных шеф-поваров рассказали, где на самом деле следует хранить яйца, чтобы они оставались максимально свежими.

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Где следует хранить куриные яйца / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

Почему некоторые повара против хранения яиц в холодильнике

Как хранение влияет на вкус и структуру яиц

Что на самом деле советуют производители яиц в Великобритании

Многие люди годами спорят, где лучше хранить яйца - в холодильнике или в кухонном шкафу. Одни убеждены, что охлаждение помогает дольше сохранить их свежесть, другие же считают, что при комнатной температуре яйца не теряют своих свойств.

Главред выяснил, какой способ хранения является оптимальным и на что стоит обратить внимание.

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Почему рекомендуют хранить яйца в холодильнике

Разработчик рецептов HelloFresh Мими Морли отметила в беседе с Daily Express, что холодильник - самый простой способ дольше сохранить яйца свежими. Ресторатор из Сохо Нима Сафаеи поддержал эту позицию и привёл ещё один аргумент в пользу холодильника.

"Существует давний спор о том, что лучше: шкаф или холодильник. Но должен сказать, что я всегда выбираю холодильник для яиц в оригинальной упаковке, поскольку это помогает защитить их от впитывания посторонних вкусов и запахов", - пояснил он.

Нима также рассказал, что качество яиц напрямую влияет на срок их хранения.

Почему некоторые повара выбирают шкаф

Не все повара готовы выбирать только один вариант хранения. Британско-китайский шеф-повар Джереми Панг нашел для себя промежуточное решение, которое зависит скорее от удобства, чем от принципа.

"Мой ответ - и то, и другое в равной степени. Я знаю, что яйца лучше хранить вне холодильника при комнатной температуре; на самом деле в нашей студии мы храним их именно так, и они гораздо лучше сохраняют свою форму, например, при жарке", - рассказал он.

При этом дома, где есть дети и много повседневных забот, Джереми хранит яйца в холодильнике исключительно из практических соображений. По его словам, он ежедневно ест яйца, поэтому никогда не приближается к дате их годности, и вопрос срока хранения для него не является критическим.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

По его убеждению, в Великобритании и Австралии яйца не моют перед продажей, поэтому они сохраняют естественный защитный слой и прекрасно чувствуют себя при комнатной температуре. В США же яйца моют, снимая это покрытие, из-за чего американцам и приходится их охлаждать.

Повар также подчеркнул, что охлажденные яйца хуже ведут себя при выпечке.

"Попробуй взбить охлажденный из холодильника белок до блестящего безе и наблюдай, как твоя воля к жизни тихо покидает здание", - добавил он.

Смотрите видео о том, как выбирать и правильно хранить яйца:

Что рекомендуют производители яиц

По данным компании Geldard Farm Eggs, в Великобритании яйца часто продают без охлаждения благодаря естественному защитному слою - кутикуле, которая предотвращает попадание бактерий внутрь. Однако если яйца уже оказались в холодильнике, их стоит там и оставить, поскольку резкие перепады температуры вызывают конденсацию, которая повреждает скорлупу и повышает риск заражения.

Компания рекомендует хранить яйца в холодильнике при стабильной температуре ниже 20 °C. Такая температура замедляет процесс порчи и дольше сохраняет качество продукта.

Агентство по пищевым стандартам в своих рекомендациях идет еще дальше, настаивая на хранении в прохладном и сухом месте, желательно в холодильнике, отдельно от других продуктов, и обязательно острым концом вниз.

"Хранение яиц острым концом вниз позволяет желтку и белку удерживать желток в центре яйца, тем самым помогая продлить его качество и свежесть", - говорится в рекомендациях агентства.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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