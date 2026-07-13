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Чеснок будет лежать до нового урожая: как правильно хранить, чтобы не сгнил и не пророс

Юрий Берендий
13 июля 2026, 17:18
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Соль против плесени и прорастания: почему чеснок в стеклянной банке хранится годами, а приметы о сроках сбора чеснока часто подводят огородников.

Чеснок будет лежать до нового урожая: как правильно хранить, чтобы не сгнил и не пророс
Чеснок в соли - секрет огородников против плесени и гнили / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как сохранить чеснок
  • Когда собирать чеснок

Обычная поваренная соль способна сохранить чеснок сочным и ароматным вплоть до нового урожая, не дав ему пересохнуть, прорасти или загнить. Об этом способе рассказала блогер Оксана Негерчук.

видео дня

Главред выяснил, как хранить чеснок, чтобы он простоял целый год.

Как хранить чеснок

По методу Негерчук, после выкопки чеснок нужно 10–14 дней просушить в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. Головки очищают от лишней грязи, обрезают корешки и стебель, оставляя 3–5 см, и отбирают только плотные экземпляры без повреждений.

Подготовленный чеснок складывают в сухие стеклянные банки и засыпают поваренной солью так, чтобы она полностью заполнила промежутки между головками и легла сверху плотным слоем. Банку не закрывают герметично - накрывают марлей или крышкой с отверстиями и хранят в сухом, прохладном и тёмном месте. Соль впитывает лишнюю влагу, поэтому чеснок не прорастает, не плесневеет и остается пригодным к употреблению почти год.

Когда на самом деле копать чеснок

Автор канала "Все своё" обратил внимание, что распространённые приметы о зрелости часто работают лишь частично и не учитывают реальные погодные условия сезона.

"Все эти приметы... Зайдите в интернет - и там тысячи советов: мол, когда стрелка выравнивается, это признак того, что пора выкапывать. Или говорят: если верхние четыре листа еще зеленые, а остальные пожелтели - тоже пора собирать урожай", - отметил огородник.

По его словам, в этом году из-за продолжительной засухи и жары растения развивались неравномерно, поэтому ориентироваться только на календарные сроки или классические признаки было сложно.

Смотрите видео о том, когда копать чеснок:

"Выращивать чеснок в наших природных условиях сложнее, чем лук. Мы живём на горе, и если нет дождей, нужна целая технология, чтобы постоянно поливать и подкармливать. Осадков не было вообще - поэтому поливали как могли, и выросло то, что смогло", - рассказал автор канала.

Почему именно дождь подсказывает момент сбора

Огородник подчеркнул, что ключевым сигналом к началу уборки стал не засушливая погода, а первый заметный дождь после длительной засухи.

"Если не собрать вовремя, нашему чесноку конец. На землю наконец пролился один нормальный дождь, и чеснок мгновенно впитывает корнями всю влагу и начинает практически заново расти. Поэтому мы именно в такую погоду, под дождем, и выкапываем его", - пояснил он.

Урожай чеснока
Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Выкопанный в таких условиях чеснок сразу переносят под навес для просушки, чтобы остановить повторный рост и сохранить качество головок.

"Сейчас мы переносим его в зимнюю теплицу, на пустые стеллажи. Она накрыта, там есть тень, поэтому в таких условиях он и будет сохнуть", - уточнил автор канала.

Какие сорта показали себя лучше в этом сезоне

Оценивая результат урожая, огородник сравнил несколько сортов, которые росли в одинаковых засушливых условиях.

"Посмотрите на „Любашу" - она дала просто огромный урожай, большего чеснока, на мой взгляд, и не нужно. Листья ещё не разделяются, четыре из них зелёные, хотя не на всех растениях так - есть и хуже... Харьковский чуть меньше и созрел раньше, но головки ещё не растрескались, думаю, мы его спасём. А черниговский - наш старый сорт: он и на вкус замечательный, и хранится хорошо", - подытожил огородник.

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Об источнике: YouTube-канал "Все своё"

Канал "Все своё" - это украинский ресурс для огородников и домохозяйств, интересующихся эффективными методами выращивания, ухода и хранения овощей. Авторы канала делятся проверенными практическими советами, которые помогают сохранять урожай в домашних условиях без потерь.

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