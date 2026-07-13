Украинцев призывают поставить на подоконнике миску с кофейной гущей: в чем причина

Вы узнаете:
- Как кофейная гуща помогает в быту
- Почему насекомые не переносят её запах
- Где именно стоит разместить смесь
Смесь кофейной гущи и пищевой соды способна быстро нейтрализовать неприятные запахи в доме и одновременно отпугнуть насекомых, не прибегая к химическим средствам. Эксперты рекомендуют использовать этот простой и бюджетный лайфхак для холодильника, мусорных ведер, автомобиля, а также на террасах и подоконниках для борьбы с вредителями, сообщает издание GetSurrey.
Кофейная гуща, остающаяся после приготовления кофе, имеет пористую структуру, благодаря которой хорошо впитывает посторонние запахи, а сода известна своим нейтрализующим действием. Достаточно смешать оба ингредиента в миске и расставить в нужных местах - эффект сохраняется в течение нескольких дней без дополнительных усилий.
Почему насекомые избегают запаха кофе
Большинство насекомых, в частности пауки и комары, обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и плохо переносят резкий аромат кофейной гущи. Об этом отмечают специалисты по садоводству компании WWNursery, которые и посоветовали этот метод для защиты дома и участка от незваных гостей.
"Хотя это и звучит невероятно, решение проблемы - кофейная гуща. Она безопасно и эффективно отпугивает не только комаров, но и ос и пчел", - отметили специалисты WWNursery.
Как объясняют специалисты
Принцип действия смеси имеет научное обоснование: в кофейной гуще содержится азот, который вступает в реакцию с молекулами неприятных запахов и разрушает их, а не просто перебивает собственным ароматом.
"Кофейная гуща действует как пищевая сода, только с более приятным запахом: азот в ее составе нейтрализует зловоние, а не маскирует его. Этот способ подходит не только для мусорного ведра на кухне, но и для холодильника, морозильной камеры, автомобиля или лотка для животных", - пояснили эксперты издания TheKitchn.
Специалисты Министерства сельского хозяйства США (USDA), в свою очередь, советуют рассыпать свежую кофейную гущу или пищевую соду тонким слоем в широком неглубоком контейнере на дне холодильника и морозильной камеры - это помогает сохранять свежесть продуктов без химических освежителей воздуха.
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Об источнике: Surrey Live
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