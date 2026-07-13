Украинцев призывают поставить на подоконнике миску с кофейной гущей: в чем причина

Специалисты объяснили, почему смесь кофейной гущи с пищевой содой стоит расставить по всему дому уже в июле.

https://glavred.info/lifehack/ukraincev-prizyvayut-postavit-na-podokonnike-misku-s-kofeynoy-gushchey-v-chem-prichina-10780160.html Ссылка скопирована

Чем полезна кофейная гуща / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

видео дня

Вы узнаете:

Как кофейная гуща помогает в быту

Почему насекомые не переносят её запах

Где именно стоит разместить смесь

Смесь кофейной гущи и пищевой соды способна быстро нейтрализовать неприятные запахи в доме и одновременно отпугнуть насекомых, не прибегая к химическим средствам. Эксперты рекомендуют использовать этот простой и бюджетный лайфхак для холодильника, мусорных ведер, автомобиля, а также на террасах и подоконниках для борьбы с вредителями, сообщает издание GetSurrey.

Кофейная гуща, остающаяся после приготовления кофе, имеет пористую структуру, благодаря которой хорошо впитывает посторонние запахи, а сода известна своим нейтрализующим действием. Достаточно смешать оба ингредиента в миске и расставить в нужных местах - эффект сохраняется в течение нескольких дней без дополнительных усилий.

Почему насекомые избегают запаха кофе

Большинство насекомых, в частности пауки и комары, обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и плохо переносят резкий аромат кофейной гущи. Об этом отмечают специалисты по садоводству компании WWNursery, которые и посоветовали этот метод для защиты дома и участка от незваных гостей.

"Хотя это и звучит невероятно, решение проблемы - кофейная гуща. Она безопасно и эффективно отпугивает не только комаров, но и ос и пчел", - отметили специалисты WWNursery.

Как объясняют специалисты

Принцип действия смеси имеет научное обоснование: в кофейной гуще содержится азот, который вступает в реакцию с молекулами неприятных запахов и разрушает их, а не просто перебивает собственным ароматом.

"Кофейная гуща действует как пищевая сода, только с более приятным запахом: азот в ее составе нейтрализует зловоние, а не маскирует его. Этот способ подходит не только для мусорного ведра на кухне, но и для холодильника, морозильной камеры, автомобиля или лотка для животных", - пояснили эксперты издания TheKitchn.

Специалисты Министерства сельского хозяйства США (USDA), в свою очередь, советуют рассыпать свежую кофейную гущу или пищевую соду тонким слоем в широком неглубоком контейнере на дне холодильника и морозильной камеры - это помогает сохранять свежесть продуктов без химических освежителей воздуха.

Интересное по теме:

Об источнике: Surrey Live Surrey Live - ведущее британское региональное цифровое издание, принадлежащее медиахолдинга Reach plc. Оно является основным источником оперативных новостей, информации о преступлениях, дорожной ситуации и событиях для жителей графства Суррей. Портал создан на базе известной исторической газеты Surrey Advertiser и сегодня полностью ориентирован на цифровую аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред