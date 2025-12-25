Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще

Зачем посыпать дорожки в саду горячей кофейной гущей и поможет ли это во время гололеда?

Как быстро убрать толстый слой льда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

С наступлением зимы борьба со снегом и льдом становится привычной проблемой для многих домовладельцев. Один из наиболее интересных способов решения проблемы — это использование кофейной гущи для растапливания снега. Рабочий ли это метод — разобрался Главред.

К слову, опытные садоводы никогда не выбрасывают кофейную гущу, ведь это ценнейшее удобрение для многих растений в саду. В частности, спитый кофе придется по вкусу розам, пионам, клубнике, лилиям. Также это органическое удобрение поможет бороться со слизнями и улитками. Детальнее читайте в материале: Розы и пионы будут пышно цвести: как использовать кофейную гущу как удобрение.

Растопит ли кофе лёд?

Как пишет Martha Stewart, кофейная гуща сама по себе не является мощным противогололедным средством, но её использование на льду и снегу имеет некоторые преимущества.

Как говорят эксперты, использование кофейной гущи в качестве противогололедного средства — это по большей части миф. Чтобы действительно растопить лед и снег, необходимо использовать вещество, понижающее точку замерзания воды. Обычно это относится к веществу, содержащему соль, сахар или углеводород, растворяющийся в воде, например, спирт. Кофейная гуща ничего из этого не содержит.

Кроме того, кофейная гуща не выделяет достаточно тепла для эффективного растапливания льда, а её уровень pH составляет приблизительно 6,5–6,8, что недостаточно кисло для эффективного таяния льда. Единственное физическое свойство кофейной гущи, которое может повлиять на лед — это её тёмный цвет, который поглощает тепло в солнечный день. Однако это нагревание будет незначительным и неэффективным в качестве противогололедной жидкости.

Польза кофейной гущи на скользких поверхностях

Хотя кофейная гуща не растапливает снег так эффективно, как традиционная дорожная соль, она обладает рядом важных преимуществ для безопасности в зимнее время. Ее крупнозернистая текстура обеспечивает сцепление на скользких поверхностях, подобно песку, помогая предотвратить скольжения и падения.

Кроме того, кофейная гуща биоразлагаема и безопаснее для домашних животных и садов по сравнению с дорожной солью.

Как использовать кофейную гущу зимой

Выпив утренний кофе, вы можете посыпать использованную кофейную гущу на дорожках во дворе, чтобы создать противоскользящую поверхность, которая не повредит расположенным рядом растениям, почве или домашним животным. Главное — посыпать её, пока она ещё горячая, так как это помогает растопить снег и лёд и обеспечить сцепление с поверхностью.

Чем можно посыпать лед, чтобы он растаял

Хотя кофейная гуща неэффективна в качестве противогололедного средства, не стоит сразу переходить к использованию синтетических химикатов.

Что хорошо растворяет лед:

1. Белый уксус и вода. Этот метод пользуется наибольшей популярностью, поскольку он безопасен как для животных, так и для людей. Эта смесь отлично подходит для веранд и тротуаров.

Чтобы ее приготовить, в распылителе смешайте две части уксуса и одну часть теплой воды. Нанесите раствор на обледеневшие участки возле входа, крыльца или террасы.

Вы также можете распылить раствор на лобовое стекло, что облегчит очистку от льда. Через несколько минут лед превратится в ледяную кашу, и вы сможете его смести или убрать лопатой.

2. Спирт и средство для мытья посуды. В сочетании с теплой водой эта смесь идеально подходит для растапливания льда и снега. Спирт имеет низкую температуру замерзания — около 20 градусов ниже нуля, что делает его эффективным средством для удаления льда. Сочетание спирта и средства для мыться посуды не только понижает температуру замерзания, но и позволяет мылу и теплой воде способствовать распределению спирта, растапливая лед и уменьшая вероятность его повторного замерзания. Этот метод лучше всего подходит для удаления тонкого слоя льда.

Чтобы приготовить раствор, в большой емкости смешайте 8-10 капель средства для мытья посуды с 8 стаканами теплой воды. Добавьте в смесь 1/3 стакана медицинского спирта. Аккуратно перемешайте, пока все ингредиенты хорошо не смешаются.

Ранее Главред писал, как быстро и безопасно избавиться от льда на лобовом стекле.

Также эксперты делились, как подготовить дом к зиме. Читайте краткий гайд, какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

