Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

Кратко:
- Что случилось со спортсменом
- Как отреагировали звезды
Украинские знаменитости массово отреагировали и поддержали украинского скелетониста Владислава Гераскевича.
МОК дисквалифицировал его из-за того, что он вышел в "шлеме памяти" с изображением украинских погибших спортсменов. "Это цена нашего достоинства", - написал сам спортсмен.
На странице в Instagram, они писали слова поддержки спортсмену. "Когда у человека есть принципы, он всегда устоит! Честь и уважение, Владислав Гераскевич!" - написал Святослав Вакарчук.
Также поблагодарила спортсмена певица Джамала. "Спасибо вам", - написала она.
В комментарии также пришла Елена Мозговая: "Вы достойный Человек! И Вы Чемпион! Спасибо за позицию".
"Мы с тобой, Владислав", - написала Ольга Харлан.
Отметила спортсмена и Маша Ефросинина. "Такие, как вы, пишут историю борьбы с несправедливостью. Благодарю Вас!" - поддержала спортсмена она.
Скандал с Владиславом Гераскевичем - все новости
Скелетонист Владислав Гераскевич должен был представлять Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисованы части тел спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.
Впоследствии МОК запретил Гераскевичу выступать в "шлеме памяти". Запрет получили также шортрекист Олег Гандей и фристайлистка Коцар. У Гандея на шлеме была надпись украинской писательницы Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". МОК назвал это политическим лозунгом.
Владислав Гераскевич решил проигнорировать запрет на использование шлема, отметив, что он соответствует всем нормам. Из-за этого МОК дисквалифицировал спортсмена перед первым заездом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не устает радовать своих фоловеров красивыми фото.
Ранее также путинистка и пропагандистка, когда-то украинская ведущая Снежана Егорова, выдала очередной бред.
Вас также может заинтересовать:
- Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом
- МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича
- Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением
О персоне: Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич — украинский скелетонист. Первый в истории Украины скелетонист, который получил олимпийскую лицензию и выступил на Олимпиаде (Пхёнчхан-2018). Мастер спорта Украины (2019 год), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред