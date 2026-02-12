Укр
Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

Алена Кюпели
12 февраля 2026, 17:12
Украинцы объединились и массово стали поддерживать несправедливо дисквалифицированного спортсмена.
Звезды поддержали украинского спортсмена Гераскевича
Звезды поддержали украинского спортсмена Гераскевича / Коллаж Главред, фото Instagram/heraskevychvladyslav

Кратко:

  • Что случилось со спортсменом
  • Как отреагировали звезды

Украинские знаменитости массово отреагировали и поддержали украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

МОК дисквалифицировал его из-за того, что он вышел в "шлеме памяти" с изображением украинских погибших спортсменов. "Это цена нашего достоинства", - написал сам спортсмен.

видео дня
Звезды встали на защиту Владислава Гераскевича
Звезды встали на защиту Владислава Гераскевича / Фото Instagram/heraskevychvladyslav

На странице в Instagram, они писали слова поддержки спортсмену. "Когда у человека есть принципы, он всегда устоит! Честь и уважение, Владислав Гераскевич!" - написал Святослав Вакарчук.

Также поблагодарила спортсмена певица Джамала. "Спасибо вам", - написала она.

Звезды встали на защиту Владислава Гераскевича
Звезды встали на защиту Владислава Гераскевича / Фото Instagram/heraskevychvladyslav

В комментарии также пришла Елена Мозговая: "Вы достойный Человек! И Вы Чемпион! Спасибо за позицию".

"Мы с тобой, Владислав", - написала Ольга Харлан.

Отметила спортсмена и Маша Ефросинина. "Такие, как вы, пишут историю борьбы с несправедливостью. Благодарю Вас!" - поддержала спортсмена она.

Владислав Гераскевич стал любимцев украинцев
Владислав Гераскевич стал любимцем украинцев / Фото Instagram/heraskevychvladyslav

Скандал с Владиславом Гераскевичем - все новости

Скелетонист Владислав Гераскевич должен был представлять Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисованы части тел спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Впоследствии МОК запретил Гераскевичу выступать в "шлеме памяти". Запрет получили также шортрекист Олег Гандей и фристайлистка Коцар. У Гандея на шлеме была надпись украинской писательницы Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". МОК назвал это политическим лозунгом.

Владислав Гераскевич решил проигнорировать запрет на использование шлема, отметив, что он соответствует всем нормам. Из-за этого МОК дисквалифицировал спортсмена перед первым заездом.

Отметим, как сообщал Главред, ранее российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не устает радовать своих фоловеров красивыми фото.

Ранее также путинистка и пропагандистка, когда-то украинская ведущая Снежана Егорова, выдала очередной бред.

О персоне: Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич — украинский скелетонист. Первый в истории Украины скелетонист, который получил олимпийскую лицензию и выступил на Олимпиаде (Пхёнчхан-2018). Мастер спорта Украины (2019 год), пишет Википедия.

