МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

Ангелина Подвысоцкая
12 февраля 2026, 15:51
МОК пошел на уступку и решил не выгонять украинского спортсмена с Олимпиады, позволив ему остаться в роли зрителя.
Владислав Гераскевич
Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за шлема / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026
  • Гераскевичу разрешили остаться на Олимпиаде без возможности участвовать в соревнованиях
  • Тренер сборной Украины призвал главу МОК подать в отставку

После дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича президент МОК Кирсти Ковентри снова устроила скандал вместе с главой Дисциплинарной комиссии МОК. Заявление появилось на сайте МОК.

Ковентри попросила председателя ДК МОК пересмотреть вопрос о лишении Владислава Гераскевича аккредитации на Игры-2026. Ему разрешили присутствовать на Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию.

"Никто – никто, особенно я – не отрицает этого послания. Это мощное послание. Это послание памяти. Это послание памяти. Дело не в сообщениях, а буквально в правилах и положениях. В этом случае – на игровом поле – мы должны быть в состоянии обеспечить безопасную среду для всех. И, к сожалению, это просто означает, что обмен сообщениями запрещен. Мы могли бы найти способы отдать дань уважения его посланию, его шлему, прежде чем он начнет гонку. И, к сожалению, мы не смогли найти этого решения", - отметила Кирсти Ковентри.

Зимние Олимпийские игры – 2026
Зимние Олимпийские игры-2026 / Инфографика: Главред

Заявление тренера сборной Украины

Тренер сборной Украины по скелетону и отец спортсмена Михаил Гераскевич призвал главу МОК Кирсти Ковентри подать в отставку после такого решения.

"Мисс Ковентри, которая является руководителем МОК, говорила о равенстве всех спортсменов. И этим действием, с командой IBSF, она перечеркнула это заявление, потому что это было не о равенстве, а о диктатуре. Мы еще верим в олимпийское движение и ценности, но у нас не осталось веры в сегодняшнее руководство МОК. И если у руководства МОК есть честь, они должны немедленно подать в отставку ... Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров", - сказал Михаил Гераскевич, пишет Суспільне.

Он также вспомнил последний разговор с Ковентри перед дисквалификацией Владислава. Тренер считает, что она напоминала торговлю.

"Мисс Ковентри, новоизбранная президент МОК, пыталась нас убедить, что демонстрация убитых Россией спортсменов создаст хаос в олимпийском движении. Что это неправильно и помешает праздновать. Но это выглядело как-то странно, потому что весь мир увидел этот шлем. Она предлагала, чтобы я его подержал на старте, Влад сделал бы спуск в каком-то другом шлеме — непонятно каком, потому что Влад к нему не приспособлен. И потом я отдал бы этот шлем Владу в руки", — рассказал Михаил Гераскевич.

Скандал с Владиславом Гераскевичем - все новости

Скелетонист Владислав Гераскевич должен был представлять Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисованы части тел спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Впоследствии МОК запретил Гераскевичу выступать в "шлеме памяти". Запрет получили также шортрекист Олег Гандей и фристайлистка Коцар. У Гандея на шлеме была надпись украинской писательницы Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". МОК назвал это политическим лозунгом.

Владислав Гераскевич решил проигнорировать запрет на использование шлема, отметив, что он соответствует всем нормам. Из-за этого МОК дисквалифицировал спортсмена перед первым заездом.

Зимние Олимпийские игры 2026 - что известно

Основные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia

Олимпийские игры новости спорта Зимние Олимпийские игры - 2026
