Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

Главнокомандующий рассказал, насколько эффективно ПВО в последнее время отражает вражеские атаки.

Сырский сообщил о важных изменениях в работе ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, US Army

Что сообщил Сырский:

ПВО Украины сложно отражать постоянные атаки РФ

Эффективность украинской ПВО составляет около 74%

Украина работает над усилением ПВО путем комплексного подхода

В Украине система противовоздушной обороны функционирует в чрезвычайно сложных условиях из-за постоянных ракетных и дронных атак страны-агрессора России. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

По его словам, устойчивость ПВО зависит от многих факторов, среди которых важными являются ритмичные поставки средств поражения, технологизация, эффективные кадровые и управленческие решения, способность быстро адаптироваться к новым вызовам и отказ от устаревших бюрократических практик.

"В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаемся увеличить благодаря инновациям", - отметил Сырский.

При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Украина повышает эффективность беспилотной составляющей ПВО

Главнокомандующий заявил, что уже продолжается комплекс организационных мероприятий, а именно:

планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;

наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;

происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.

Насколько эффективной будет "малая" ПВО Украины — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта Константина Криволапа, Украина планирует развивать "малую" противодроновую противовоздушную оборону, чтобы бороться с дронами типа "Шахед".

Минобороны Украины уже предложило создать сплошное радиолокационное поле с радарами, разработанными благодаря искусственному интеллекту. Эксперт отметил, что ИИ придется просчитывать, где в определенный момент может находиться вражеский Шахед, после чего туда будут нацеливаться украинские дроны-перехватчики.

ПВО Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в настоящее время не имеет возможности передавать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Накануне стало известно, что в ряде областей Украины в подразделениях Воздушных сил ВСУ произойдут кадровые изменения. Главной целью решений является укрепление малой ПВО и повышение эффективности противодействия российским ударным беспилотникам.

Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

