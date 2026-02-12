Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

Что сообщил Сырский:
- ПВО Украины сложно отражать постоянные атаки РФ
- Эффективность украинской ПВО составляет около 74%
- Украина работает над усилением ПВО путем комплексного подхода
В Украине система противовоздушной обороны функционирует в чрезвычайно сложных условиях из-за постоянных ракетных и дронных атак страны-агрессора России. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.
По его словам, устойчивость ПВО зависит от многих факторов, среди которых важными являются ритмичные поставки средств поражения, технологизация, эффективные кадровые и управленческие решения, способность быстро адаптироваться к новым вызовам и отказ от устаревших бюрократических практик.
"В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаемся увеличить благодаря инновациям", - отметил Сырский.
При благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения.
Украина повышает эффективность беспилотной составляющей ПВО
Главнокомандующий заявил, что уже продолжается комплекс организационных мероприятий, а именно:
- планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;
- наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;
- происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.
Насколько эффективной будет "малая" ПВО Украины — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам авиационного эксперта Константина Криволапа, Украина планирует развивать "малую" противодроновую противовоздушную оборону, чтобы бороться с дронами типа "Шахед".
Минобороны Украины уже предложило создать сплошное радиолокационное поле с радарами, разработанными благодаря искусственному интеллекту. Эксперт отметил, что ИИ придется просчитывать, где в определенный момент может находиться вражеский Шахед, после чего туда будут нацеливаться украинские дроны-перехватчики.
ПВО Украины - последние новости
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в настоящее время не имеет возможности передавать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Накануне стало известно, что в ряде областей Украины в подразделениях Воздушных сил ВСУ произойдут кадровые изменения. Главной целью решений является укрепление малой ПВО и повышение эффективности противодействия российским ударным беспилотникам.
Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
