Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать

Инна Ковенько
12 февраля 2026, 03:13
7
Чтобы блины получались тонкими и эластичными, стоит учесть несколько нюансов
Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать
Почему блины рвутся и прилипают - каким должно быть тесто для блинов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что делать, чтобы блины не рвались
  • Каким должно быть тесто для блинов
  • Почему блины прилипают к сковороде

Блинчики кажутся простым блюдом, но именно они чаще всего испытывают терпение. Тесто может рваться при переворачивании, а на сковороде - прилипать, даже если вы тщательно следуете рецепту. Причина кроется не только в пропорциях ингредиентов, но и в технике приготовления, пишет УНИАН.

Главред расскажет, что делать, чтобы блины получались тонкими, эластичными и золотистыми.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Почему блины рвутся и прилипают

Основная причина того, что они рвутся - неправильная консистенция теста. Если оно слишком жидкое, блин не держит форму и легко разлазится при переворачивании. Если же тесто слишком густое, блины получаются плотными и ломкими.

Важную роль играют пропорции ингредиентов: недостаточное количество яиц делает тесто некрепким, а избыток сахара без достаточного количества масла приводит к сухости. Не менее важно и то, чтобы все продукты были комнатной температуры.

Почему блины прилипают

Такое случается, когда поверхность недостаточно разогрета, ведь если налить тесто на холодную сковороду, оно растечется тонким слоем и схватится неравномерно.

Посуда. На современных тефлоновых или керамических сковородах блины получаются значительно легче благодаря антипригарному покрытию. А вот на старых чугунных или стальных сковородах нужно тщательнее готовить поверхность, хорошо прогревать ее и смазывать тонким слоем масла.

Выбор масла. Маргарин или спреды часто создают липкий эффект из-за своей структуры. Зато рафинированное подсолнечное масло образует равномерную пленку между тестом и сковородой, благодаря чему блины легко отстают от поверхности и не портят свой вид.

Рабочий рецепт "идеальных" блинов

Чтобы избежать проблем, стоит придерживаться проверенного рецепта. В 500 мл теплого молока добавьте около 300 г муки, перемешайте до однородности, а затем влейте 1,5 стакана кипятка, интенсивно помешивая.

Добавьте пол ложки соли, 4 ложки сахара и 3 ложки подсолнечного масла. Все хорошо перемешайте и оставьте тесто на 1 час "отдыхать". Перед жаркой хорошо разогрейте сковороду и каждый раз смазывайте ее тонким слоем масла.

Практические советы

  • Сковорода должна быть абсолютно чистой, чтобы тесто равномерно распределялось по поверхности и не прилипало.
  • Используйте продукты комнатной температуры, это поможет тесту пропекаться равномерно.
  • Воду для замешивания берите горячую, лучше всего кипяток, чтобы тесто стало более эластичным.
  • Дайте тесту постоять 30-60 минут, чтобы клейковина в муке набухла и структура стала более прочной.
  • Консистенция теста должна быть похожа на жидкую сметану или густую ряженку. Слишком жидкое или густое тесто приводит к разрывам и неудачным блинам.
  • Перед первой порцией хорошо прогрейте сковороду, иначе блины прилипнут.
  • Смазывайте поверхность тонким слоем масла перед каждым блином. Лучше всего использовать рафинированное подсолнечное масло без запаха.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

блины рецепт Масленица 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Баллистика, "Шахеды" и громкие взрывы: Киев и Днепр под массовой атакой

Баллистика, "Шахеды" и громкие взрывы: Киев и Днепр под массовой атакой

02:36Война
РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:03Фронт
"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Последние новости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке летящей птицы за 31 секунду

03:21

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

03:13

Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать

02:36

Баллистика, "Шахеды" и громкие взрывы: Киев и Днепр под массовой атакой

02:36

Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
02:03

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:00

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

01:45

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

01:30

Обрывает последние концы: возвращение Бритни Спирс под угрозой

Реклама
01:08

МОК сказал "нет" еще одному шлему украинского спортсмена: какова причина на этот раз

00:51

После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

00:16

Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

00:00

Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

11 февраля, среда
23:27

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:20

Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

23:14

Длительные графики возвращаются: как будут отключать свет в Днепре и области 12 февраляФото

23:06

РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

22:26

Когда можно не платить за тепло и горячую воду: названо главное условие

22:11

Тодоренко решили уничтожить в России: за что поплатится предательница

22:09

Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

Реклама
21:50

До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

21:49

Популярная в США актриса и модель госпитализирована в критическом состоянии

21:40

Ранний посев рассады: эксперт раскрыл типичные ошибки, чтобы не платить дважды

21:11

Когда могут закончить боевые действия в Украине: Зеленский назвал сроки

21:00

"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую ПугачевуФото

20:34

Состоятся ли выборы 24 февраля и референдум: Зеленский дал окончательный ответ

20:26

Настоящий портал между эпохами в Украине: где находится мистическая деревня

20:14

Один дом в Харькове опередил время и его назвали первым: в чем уникальность

20:04

Вкусно, как в детстве: рецепт блюда, перед которым невозможно устоятьВидео

19:49

Кто может завоевать медаль для Украины на Олимпиаде: известен главный претендент

19:45

Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

19:31

"Противно": Настя Каменских попала в новый скандал из-за своего поступка

19:29

Ситуация со светом для четырех городов самая сложная - в чем проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем

19:14

Украина и РФ не подпишут договор о мире: неожиданный прогноз завершения войны

19:13

Рыхлые и румяные оладьи без молока и яиц: лучший рецепт

19:10

Почему РФ провалит цифровую диктатурумнение

18:50

"Дедлайн" Трампа: названы точные сроки завершения войны в Украине

18:47

Мороз постепенно отступает: какая будет погода в Днепре в конце недели

18:30

Повышение тарифов на свет и тепло в Украине - в СНБО предупредили украинцев

Реклама
18:21

Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессииВидео

18:17

"Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом

18:12

Цены существенно снизились: в Украине подешевел популярный вид мяса

17:56

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

17:55

Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

17:45

Один трюк в доме разгоняет тепло за минуты: радиаторы "кочегарят" по максимумуВидео

17:14

На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

17:00

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

16:44

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:41

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять