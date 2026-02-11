До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток.

В Ровенской области 12 февраля вводят графики отключения света

Ограничения будут действовать в течение суток

Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей

В четверг, 12 февраля, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

В компании отмечают, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 12.02.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 12 февраля:

подчерга 1.1:

з 02:00 – 06:00

з 08:00 – 12:00

з 14:00 – 18:00

подчерга 1.2:

з 02:00 – 06:00

з 08:00 – 12:00

з 14:00 – 18:00

подчерга 2.1:

з 00:00 – 02:00

з 06:00 – 10:00

з 12:00 – 16:00

з 20:00 – 00:00

подчерга 2.2:

з 00:00 – 02:00

з 06:00 – 10:00

з 12:00 – 16:00

з 20:00 – 00:00

подчерга 3.1:

з 00:00 – 04:00

з 08:00 – 12:00

з 16:00 – 20:00

подчерга 3.2:

з 00:00 – 04:00

з 08:00 – 12:00

з 16:00 – 20:00

подчерга 4.1:

з 00:00 – 04:00

з 07:00 – 11:00

з 20:00 – 00:00

подчерга 4.2:

з 00:00 – 04:00

з 15:00 – 18:00

з 20:00 – 00:00

подчерга 5.1:

з 04:00 – 08:00

з 12:00 – 16:00

з 18:00 – 22:00

подчерга 5.2:

з 04:00 – 08:00

з 12:00 – 16:00

з 18:00 – 22:00

подчерга 6.1:

з 04:00 – 08:00

з 10:00 – 14:00

з 16:00 – 20:00

подчерга 6.2:

з 04:00 – 08:00

з 10:00 – 14:00

з 16:00 – 20:00

С изменениями графика в течение дня и номером очереди можно ознакомиться по ссылке, а также в чат-ботах Вайбера и Телеграма.

Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области

В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.

Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Очереди отключений / Инфографика: Главред

