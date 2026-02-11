До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

Главное:
- В Ровенской области 12 февраля вводят графики отключения света
- Ограничения будут действовать в течение суток
- Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей
В четверг, 12 февраля, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.
В компании отмечают, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 12.02.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений для Ровенской области на 12 февраля:
- подчерга 1.1:
- з 02:00 – 06:00
- з 08:00 – 12:00
- з 14:00 – 18:00
- подчерга 1.2:
- з 02:00 – 06:00
- з 08:00 – 12:00
- з 14:00 – 18:00
- подчерга2.1:
- з 00:00 – 02:00
- з 06:00 – 10:00
- з 12:00 – 16:00
- з 20:00 – 00:00
- подчерга 2.2:
- з 00:00 – 02:00
- з 06:00 – 10:00
- з 12:00 – 16:00
- з 20:00 – 00:00
- подчерга 3.1:
- з 00:00 – 04:00
- з 08:00 – 12:00
- з 16:00 – 20:00
- подчерга 3.2:
- з 00:00 – 04:00
- з 08:00 – 12:00
- з 16:00 – 20:00
- подчерга 4.1:
- з 00:00 – 04:00
- з 07:00 – 11:00
- з 20:00 – 00:00
- подчерга 4.2:
- з 00:00 – 04:00
- з 15:00 – 18:00
- з 20:00 – 00:00
- подчерга 5.1:
- з 04:00 – 08:00
- з 12:00 – 16:00
- з 18:00 – 22:00
- подчерга 5.2:
- з 04:00 – 08:00
- з 12:00 – 16:00
- з 18:00 – 22:00
- подчерга 6.1:
- з 04:00 – 08:00
- з 10:00 – 14:00
- з 16:00 – 20:00
- подчерга 6.2:
- з 04:00 – 08:00
- з 10:00 – 14:00
- з 16:00 – 20:00
С изменениями графика в течение дня и номером очереди можно ознакомиться по ссылке, а также в чат-ботах Вайбера и Телеграма.
Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области
В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.
Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отключение света - последние новости
Как ранее писал Главред, 11 февраля в Черкассах и области по команде "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света в Черкассах и области, сообщило "Черкассыоблэнерго".
Также завтра, 11 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света, говорится в сообщении "Запорожьеоблэнерго".
Напомним, что российская оккупационная армия в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
