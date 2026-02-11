Укр
До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

Инна Ковенько
11 февраля 2026, 21:50
Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток.
Отключение света в Ровенской области 12 февраля
Графики отключения света в Ровенской области 12 февраля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Ровенской области 12 февраля вводят графики отключения света
  • Ограничения будут действовать в течение суток
  • Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей

В четверг, 12 февраля, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

В компании отмечают, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 12.02.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 12 февраля:

  • подчерга 1.1:
  • з 02:00 – 06:00
  • з 08:00 – 12:00
  • з 14:00 – 18:00
  • подчерга 1.2:
  • з 02:00 – 06:00
  • з 08:00 – 12:00
  • з 14:00 – 18:00
  • подчерга2.1:
  • з 00:00 – 02:00
  • з 06:00 – 10:00
  • з 12:00 – 16:00
  • з 20:00 – 00:00
  • подчерга 2.2:
  • з 00:00 – 02:00
  • з 06:00 – 10:00
  • з 12:00 – 16:00
  • з 20:00 – 00:00
  • подчерга 3.1:
  • з 00:00 – 04:00
  • з 08:00 – 12:00
  • з 16:00 – 20:00
  • подчерга 3.2:
  • з 00:00 – 04:00
  • з 08:00 – 12:00
  • з 16:00 – 20:00
  • подчерга 4.1:
  • з 00:00 – 04:00
  • з 07:00 – 11:00
  • з 20:00 – 00:00
  • подчерга 4.2:
  • з 00:00 – 04:00
  • з 15:00 – 18:00
  • з 20:00 – 00:00
  • подчерга 5.1:
  • з 04:00 – 08:00
  • з 12:00 – 16:00
  • з 18:00 – 22:00
  • подчерга 5.2:
  • з 04:00 – 08:00
  • з 12:00 – 16:00
  • з 18:00 – 22:00
  • подчерга 6.1:
  • з 04:00 – 08:00
  • з 10:00 – 14:00
  • з 16:00 – 20:00
  • подчерга 6.2:
  • з 04:00 – 08:00
  • з 10:00 – 14:00
  • з 16:00 – 20:00

С изменениями графика в течение дня и номером очереди можно ознакомиться по ссылке, а также в чат-ботах Вайбера и Телеграма.

Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области

В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.

Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отключение света - последние новости

Как ранее писал Главред, 11 февраля в Черкассах и области по команде "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света в Черкассах и области, сообщило "Черкассыоблэнерго".

Также завтра, 11 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света, говорится в сообщении "Запорожьеоблэнерго".

Напомним, что российская оккупационная армия в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет Ровенская область новости Ровно отключения света
