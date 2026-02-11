Длительные графики возвращаются: как будут отключать свет в Днепре и области 12 февраля

Энергетики предупреждают о возможных изменениях времени и продолжительности отключений электроэнергии в течение дня.

Свет будут отключать три раза в сутки, а общая продолжительность может достигать девяти часов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

12 февраля будут действовать графики отключений

Свет будут отключать три раза в день

До 9 часов без электроэнергии

В четверг, 12 февраля, в Украине снова будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. В Днепропетровской области введут графики стабилизационных отключений — жители региона могут оставаться без света по несколько часов в сутки.

Как сообщили в ДТЭК, в регионе применят почасовые графики отключений. При этом время и продолжительность отключений могут меняться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

Согласно обнародованной информации, в четверг электроэнергию будут отключать для всех очередей потребителей трижды в течение дня. В некоторых случаях общая продолжительность отключений может достигать 9 часов.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

1.1 Очередь: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

1.2 Очередь: 00:00–05:30, 08:00–16:00, 19:30–24:00

2.1 Очередь: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

2.2 Очередь: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

3.1 Очередь: 02:00–09:00, 13:00–19:30, 23:00–24:00

3.2 Очередь: 02:00–10:30, 13:00–19:30, 23:00–24:00

4.1 Очередь: 02:00–09:00, 13:00–19:30, 23:00–24:00

4.2 Очередь: 02:00–09:00, 10:30–19:30, 23:00–24:00

5.1 Очередь: 00:00–02:00, 05:30–14:30, 16:00–23:00

5.2Очередь: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 16:00–23:00

6.1 Очередь: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 14:30–23:00

6.2 Очередь: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 16:00–23:00

Чтобы не остаться без света в самый неподходящий момент, жители Днепра могут проверить точное время отключения по своему адресу через специальную онлайн-форму на сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

В диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго" сообщили, что для абонентов ЦЭК отключения будут происходить по установленным очередям в течение суток.

1.1 Очередь: 02:00–06:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00

1.2 Очередь: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–16:00, 20:00–24:00

2.1 Очередь: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–18:00, 20:00–22:00

2.2 Очередь: 00:00–04:00, 08:00–12:00, 14:00–20:00, 22:00–24:00

3.1 Очередь: 00:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00

3.2 Очередь: 00:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–22:00

4.1 Очередь: 00:00–02:00, 06:00–12:00, 14:00–20:00, 22:00–24:00

4.2 Очередь: 00:00–08:00, 10:00–16:00, 20:00–24:00

5.1 Очередь: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–20:00, 22:00–24:00

5.2 Очередь: 00 :00–04:00, 06:00–12:00, 14:00–22:00

6.1 Очередь: 02:00–04:00, 06:00–14:00, 16:00–24:00

6.2 Очередь: 02:00–06:00, 08:00–16:00, 20:00–24:00

График для Павлограда

Для жителей Павлограда, которые подпадают под другой график, будут действовать отдельные специальные очереди.

1 Очередь: 02:00–07:00, 12:00–17:00, 22:00–24:00

2 Очередь: 00:00–02:00, 07:00–12:00, 17:00–22:00

В энергетической компании подчеркнули, что в течение дня графики отключений могут корректироваться по решению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь во время перебоев с электроснабжением или в случае чрезвычайных ситуаций.

Актуальный перечень адресов и график работы пунктов обнародован на официальном сайте областной военной администрации, а также на государственной платформе nezlamnist.gov.ua.

Локации обустроены в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов. Они функционируют в рабочее время. В пунктах можно согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить гаджеты, выпить горячего чая и отдохнуть.

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, в четверг, 12 февраля, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

Кроме того, состояние энергетической системы Украины остается сложным, есть вероятность дальнейшего усиления графиков отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Напомним, что эксперт по энергетике Юрий Корольчук подчеркнул, что в будущем нельзя полностью исключать риск повторения масштабных блэкаутов и системных сбоев в энергосистеме страны.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

