"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую Пугачеву

Алена Кюпели
11 февраля 2026, 21:00
Максим Галкин и Алла Пугачева воссоединились на Кипре и сходили на свидание.
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не устает радовать своих фоловеров красивыми фото.

На этот раз, однако, он решил показать не только свой накачанный торс, но и супругу - Аллу Пугачеву. На фото, которые юморист выложил на своей странице в Instagram, пара выглядела очень свежо и по-весеннему ярко. Макс также оставил отметку - свидание состоялось в Лимассоле.

  • Пугачева и Галкин сходили на свидание
    Пугачева и Галкин сходили на свидание Instagram/maxgalkinru
  • Пугачева и Галкин сходили на свидание
    Пугачева и Галкин сходили на свидание Instagram/maxgalkinru
  • Пугачева и Галкин сходили на свидание
    Пугачева и Галкин сходили на свидание Instagram/maxgalkinru

На фото - Пугачева показалась с распущенными волосами и ободком. Она надела мягкий розовый свитер, который отлично подошел певице. Пугачева также носила легкий макияж - слегка подкрашенные глаза, легки румяна и чуть ярче натуральных губы.

Макс же был одет в худи с капюшоном и светлую куртку.

Стоит ли говорить, что подписчики остались в восторге от свежего фото парочки. Более того, они даже стали шутить, ведь раньше Макс выкладывал себя одного, чем сильно будоражил свою женскую аудиторию.

Подписчицы залайкали Максима Галкина
Подписчицы залайкали Максима Галкина / Фото Instagram/maxgalkinru

Отметим, как сообщал Главред, легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева написала длинный пост, в котором вспомнила своего умершего сына Костю, а также пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Ранее также лидер украинской группы Ot Vinta, художник и военнослужащий Юрий Журавель перенес инфаркт.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

14:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати - что говорят приметы

13:58

Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

