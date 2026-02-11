"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую Пугачеву

Кратко:
- Как выглядит Пугачева сейчас
- Куда они сходили вдвоем
Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не устает радовать своих фоловеров красивыми фото.
На этот раз, однако, он решил показать не только свой накачанный торс, но и супругу - Аллу Пугачеву. На фото, которые юморист выложил на своей странице в Instagram, пара выглядела очень свежо и по-весеннему ярко. Макс также оставил отметку - свидание состоялось в Лимассоле.
На фото - Пугачева показалась с распущенными волосами и ободком. Она надела мягкий розовый свитер, который отлично подошел певице. Пугачева также носила легкий макияж - слегка подкрашенные глаза, легки румяна и чуть ярче натуральных губы.
Макс же был одет в худи с капюшоном и светлую куртку.
Стоит ли говорить, что подписчики остались в восторге от свежего фото парочки. Более того, они даже стали шутить, ведь раньше Макс выкладывал себя одного, чем сильно будоражил свою женскую аудиторию.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
