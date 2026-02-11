"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую Пугачеву

Максим Галкин и Алла Пугачева воссоединились на Кипре и сходили на свидание.

Максим Галкин и Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не устает радовать своих фоловеров красивыми фото.

На этот раз, однако, он решил показать не только свой накачанный торс, но и супругу - Аллу Пугачеву. На фото, которые юморист выложил на своей странице в Instagram, пара выглядела очень свежо и по-весеннему ярко. Макс также оставил отметку - свидание состоялось в Лимассоле.

На фото - Пугачева показалась с распущенными волосами и ободком. Она надела мягкий розовый свитер, который отлично подошел певице. Пугачева также носила легкий макияж - слегка подкрашенные глаза, легки румяна и чуть ярче натуральных губы.

Макс же был одет в худи с капюшоном и светлую куртку.

Стоит ли говорить, что подписчики остались в восторге от свежего фото парочки. Более того, они даже стали шутить, ведь раньше Макс выкладывал себя одного, чем сильно будоражил свою женскую аудиторию.

Подписчицы залайкали Максима Галкина / Фото Instagram/maxgalkinru

Отметим, как сообщал Главред, легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева написала длинный пост, в котором вспомнила своего умершего сына Костю, а также пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Ранее также лидер украинской группы Ot Vinta, художник и военнослужащий Юрий Журавель перенес инфаркт.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

