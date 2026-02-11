Что будет с ценами на продукты: украинцев предупредили о нюансе из-за обстрелов

Что сказал Высоцкий:
- Удары РФ по энергетике влияют на рост цен на продукты
- В Украине не будет резкого роста цен на продукты
- Кроме обстрелов, на изменение цен будут влиять дополнительные факторы
Из-за ударов страны-агрессора России по энергосистеме Украины продукты в магазинах постоянно дорожают. Ожидать ли в ближайшее время очередной волны подорожания БизнесЦензору рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
По его словам, российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.
"На данный момент можем говорить о прогнозируемом росте цен на уровне 2-3% в ближайший период. Это умеренная динамика, без резких скачков", – отметил Высоцкий.
В дальнейшем на цены в Украине будут влиять не только российские обстрелы, но и объемы нового урожая.
"Дальнейшая ситуация будет зависеть от нескольких факторов: стабильности энергоснабжения, ситуации с безопасностью, логистики и урожая нового сезона. Пока что оснований говорить о неконтролируемом росте цен нет, но определенное инфляционное давление сохраняется", – добавил чиновник.
Что будет с ценами на крупы и масло – мнение эксперта
Главред писал , что, по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, и крупы, и масло быстро не портятся, но у них все равно есть свои технологические процессы хранения. В частности, сырье для макарон и гречки хранится на элеваторах.
В течение последнего месяца цены на крупы и масло в Украине остаются относительно стабильными, но если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в феврале пачка кофе по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года стоит на 75,60 гривны больше.
Ранее сообщалось, что в Украине такая рыба, как скумбрия, сельдь или карп, раньше была достаточно доступной. Однако в этом месяце цены на эти виды рыбы переписали, в супермаркетах она подорожала.
Накануне стало известно, что в Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.
Другие новости:
- "Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны
- ВСУ впервые сбили редкий вражеский дрон с искусственным интеллектом: чем он опасен
- "Отдать медаль россиянам": Ризатдинова сделала заявление о скандале на Олимпиаде-2026
О персоне: Тарас Высоцкий
Тарас Николаевич Высоцкий — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред