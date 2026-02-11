Что будет с ценами на продукты: украинцев предупредили о нюансе из-за обстрелов

В Украине ситуация с ценами на продукты питания нестабильна из-за российской агрессии.

https://glavred.info/ukraine/chto-budet-s-cenami-na-produkty-ukraincev-predupredili-o-nyuanse-iz-za-obstrelov-10739927.html Ссылка скопирована

Что будет с ценами на продукты в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Высоцкий:

Удары РФ по энергетике влияют на рост цен на продукты

В Украине не будет резкого роста цен на продукты

Кроме обстрелов, на изменение цен будут влиять дополнительные факторы

Из-за ударов страны-агрессора России по энергосистеме Украины продукты в магазинах постоянно дорожают. Ожидать ли в ближайшее время очередной волны подорожания БизнесЦензору рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.

видео дня

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

"На данный момент можем говорить о прогнозируемом росте цен на уровне 2-3% в ближайший период. Это умеренная динамика, без резких скачков", – отметил Высоцкий.

В дальнейшем на цены в Украине будут влиять не только российские обстрелы, но и объемы нового урожая.

"Дальнейшая ситуация будет зависеть от нескольких факторов: стабильности энергоснабжения, ситуации с безопасностью, логистики и урожая нового сезона. Пока что оснований говорить о неконтролируемом росте цен нет, но определенное инфляционное давление сохраняется", – добавил чиновник.

Что будет с ценами на крупы и масло – мнение эксперта

Главред писал , что, по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, и крупы, и масло быстро не портятся, но у них все равно есть свои технологические процессы хранения. В частности, сырье для макарон и гречки хранится на элеваторах.

В течение последнего месяца цены на крупы и масло в Украине остаются относительно стабильными, но если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в феврале пачка кофе по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года стоит на 75,60 гривны больше.

Ранее сообщалось, что в Украине такая рыба, как скумбрия, сельдь или карп, раньше была достаточно доступной. Однако в этом месяце цены на эти виды рыбы переписали, в супермаркетах она подорожала.

Накануне стало известно, что в Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.

Другие новости:

О персоне: Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред