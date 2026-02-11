Укр
Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

Анна Ярославская
11 февраля 2026, 12:10
Родители потребовали возврат средств и отказались от дальнейшего обучения в школе английского языка.
Дети, Украина
В Одессе в школе английского преподавали на русском без согласия родителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В Одессе разгорелся языковой скандал в школе английского языка Total School. Во время онлайн-занятия преподаватель начал дублировать материал на русском языке без предупреждения и согласия родителей. О ситуации рассказала в соцсети Threads мама одной из учениц.

Инцидент произошел 31 января.

"Мой ребенок около трех месяцев посещал школу Total School. До этого занятия были офлайн – сегодня впервые попробовали онлайн-формат. И именно сегодня я столкнулась с тем, что для меня абсолютно неприемлемо. На уроке учитель дублировал материал на русском языке. Без предупреждения. Без согласования. На мой вопрос и просьбу реакции не было",- написала Виктория.

По ее словам, объяснение появилось позже. Оказалось, что в группе есть ребенок из России, который не понимает украинский язык, поэтому преподаватель говорит по-русски.

"Извините, но: мы живем в Украине; украинский язык закреплен на законодательном уровне как язык образовательного процесса; английский + украинский - это нормально и логично; русский – нет. Не сегодня. Не сейчас. Не для удобства", - отметила Виктория.

Скриншот
Скриншот

Женщина добавила, что ее дочь больше не посещает занятия в Total School.

"Я попросила вернуть деньги и четко очертила свою позицию. Этот пост не о скандале. Он о границах, ответственности образовательных учреждений и праве наших детей учиться без навязывания языка государства-агрессора", - добавила она.

Впоследствии Виктория Стаценко сообщила, что администрация школы извинилась за инцидент и вернула деньги за весь период обучения. В то же время заведение сделало ей замечание из-за публичной огласки.

Скриншот

Стоит отметить, что сама Виктория Стеценко переехала в Одессу из Крыма.

Как отреагировали украинцы на скандал

"Предположим ситуацию - семья из России намеренно уезжает в Украину, работает тут, поддерживает экономику, налоги, и так далее - ребенок еще не знает язык, и учится пока что на привычном ему. Ему что, изолироваться?".

Скриншот

"Ребенок из России. То есть школа сотрудничает с российской аудиторией? Обо всем остальном сюре я уже писать не буду".

"Ребенок может быть [из России] по разным причинам и обстоятельствам, сам этот факт - еще не причина для буллинга, но, если ты приперлась в чужую страну - интегрируйся и ассимилируйся".

Скриншот

"Сюрпрайз, когда мои дети в 22-м пошли в польскую школу - никто ничего ни на что не дублировал. Уроки проходили ровно так, как и до их прихода – польский и обычный темп. И через некоторое время моим детям это перестало мешать. Не понимаю, почему это не должно работать с россиянами?".

Скриншот

"Вы знаете, если дети все знают украинский, то вопросов быть не должно, тогда им понятнее и комфортнее будет учить английский в переводе с украинского. Но если допустить, что все ученики говорят на русском (да, в Украине такое возможно) , то учитель подстроился. Дублирование языка законом не запрещается также, как и сайты двуязычные".

Скриншот

Языковые скандалы в Украине

Как писал Главред, в лицее № 5 "Орияна" в Черновцах прекратили трудовые отношения с учительницей географии после инцидента, получившего огласку в сети. В частности, в черновицких пабликах распространили видео из школьного класса с записью, на которой учительница общается на русском языке во время урока. Один из учеников попросил ее общаться на украинском языке, на что педагог не только обозвала его "скотиной", но и пригрозила, что теперь он будет тем человеком, который чаще всего будет отвечать во время урока.

В Днепре разгорелся языковой скандал. В Днепровском государственном медицинском университете (ДГМУ) преподавательница во время практического занятия якобы требовала от студентки отвечать не на украинском, а на русском языке.

В Дрогобыче на Львовщине в одном из магазинов разгорелся языковой скандал. Покупатель призвал кассира обслуживать его на русском.

Другие новости:

Что известно о Total School в Одессе

Total School — частная школа английского языка, работающая в Одессе.

Имеет несколько филиалов в городе. Основное направление — обучение английскому языку детей, подростков и взрослых, подготовка к экзаменам, разговорные курсы.

Форматы обучения: офлайн и онлайн-занятия.

Позиционирует себя как современный языковой центр с коммуникативной методикой обучения. Имеет высокие пользовательские оценки (в среднем 4,5–5 из 5) и десятки отзывов. Работает как лицензированный образовательный центр.

