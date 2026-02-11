"Очень хотела": жених Квитковой совершил признание об их отношениях

Кратко:
- Бражко и Квиткова помолвлены
- Спортсмен раскрыл пикантную деталь знакомства с невестой
В канун Дня святого Валентина украинский футболист Владимир Бражко сделал признание о его знакомстве с блогершей Дашей Квитковой. Ранее она рассказывала лишь о том, что встретила возлюбленного в своем любимом заведении, однако деталей раскрывать не стала.
За Дашу постарался ее жених: в Threads Бражко раскрыл момент, когда именно он понял, что хочет быть с девушкой всю его жизнь. Чем, правда, насмешил поклонников в Сети.
Так Владимир, отвечая на пост другого пользователя об интересных историях знакомства, раскрыл, что впервые увидел Квиткову, когда та стремительно мчалась в уборную.
"Впервые зашел в ее любимое заведение (до этого об этом не знал), она в спешке пробежала мимо меня, потому что очень хотела в туалет. Я понял, что все - она будет моей, и я ее не отпущу. Сейчас она моя невеста", - написал спортсмен.
Теперь в Сети по-доброму и с юмором комментируют весьма оригинальные взгляды Владимира Бражко на романтику.
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
