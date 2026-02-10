Не в начале и не в конце: когда лучше всего солить картофель - идеальный момент

Вы узнаете:
- Когда добавлять соль в картофельное пюре
- Когда солить картофель в мундирах
- Когда солить картофель при варке
Посолить картофель - простой процесс, но именно он определяет, будет ли картофель действительно вкусным. Выбор правильного момента для ее добавления влияет на текстуру и насыщенность вкуса.
Главред узнал, когда именно нужно добавлять соль, чтобы блюдо получилось сбалансированным и аппетитным.
Когда лучше всего солить картофель
При варке для пюре картофель не стоит солить сразу в холодной воде. Как пишет УНИАН, в таком случае соль растворяется медленно, и овощ просаливается неравномерно. Лучший момент - после закипания, примерно через 5-7 минут. Тогда овощи равномерно впитывают вкус и не остаются пресными внутри. Ориентировочное количество - чайная ложка соли на килограмм картофеля. Для более выраженного аромата можно добавить лавровый лист или укроп.
При варке в мундире соль также нужна. Она помогает сохранить структуру картофеля, предотвращает разваривание и делает вкус более насыщенным. Это особенно важно, если овощи готовятся для салата.
При жарке ситуация другая. Если посолить картофель в начале, он потеряет влагу, станет мягким и не образует хрустящей корочки. Поэтому кулинары советуют добавлять соль в конце, когда кусочки уже приобрели золотистый цвет и почти готовы. Обычно это за 5 минут до выключения огня. Такой способ позволяет получить аппетитное блюдо с нежной серединкой и хрустящей поверхностью.
