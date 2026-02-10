Не в начале и не в конце: когда лучше всего солить картофель - идеальный момент

В приготовлении картофеля момент добавления соли является решающим, ведь от него зависит вкус и текстура блюда.

https://glavred.info/lifehack/ne-v-nachale-i-ne-v-konce-kogda-luchshe-vsego-solit-kartofel-idealnyy-moment-10739675.html Ссылка скопирована

Когда лучше солить картофель - когда солить картофель при варке/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда добавлять соль в картофельное пюре

Когда солить картофель в мундирах

Когда солить картофель при варке

Посолить картофель - простой процесс, но именно он определяет, будет ли картофель действительно вкусным. Выбор правильного момента для ее добавления влияет на текстуру и насыщенность вкуса.

Главред узнал, когда именно нужно добавлять соль, чтобы блюдо получилось сбалансированным и аппетитным.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Запеченный картофель будет еще более хрустящим: секретный ингредиент для идеального блюда

Когда лучше всего солить картофель

При варке для пюре картофель не стоит солить сразу в холодной воде. Как пишет УНИАН, в таком случае соль растворяется медленно, и овощ просаливается неравномерно. Лучший момент - после закипания, примерно через 5-7 минут. Тогда овощи равномерно впитывают вкус и не остаются пресными внутри. Ориентировочное количество - чайная ложка соли на килограмм картофеля. Для более выраженного аромата можно добавить лавровый лист или укроп.

При варке в мундире соль также нужна. Она помогает сохранить структуру картофеля, предотвращает разваривание и делает вкус более насыщенным. Это особенно важно, если овощи готовятся для салата.

При жарке ситуация другая. Если посолить картофель в начале, он потеряет влагу, станет мягким и не образует хрустящей корочки. Поэтому кулинары советуют добавлять соль в конце, когда кусочки уже приобрели золотистый цвет и почти готовы. Обычно это за 5 минут до выключения огня. Такой способ позволяет получить аппетитное блюдо с нежной серединкой и хрустящей поверхностью.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред