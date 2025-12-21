Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

Секрет заключается в одном важном шаге, который большинство домашних поваров пропускают.

Как правильно запекать картошку - как запечь картошку с корочкой/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как запечь картофель с корочкой

Как правильно запекать картофель в духовке

Запеченный картофель может стать настоящим разочарованием, если вместо хрустящей корочки получается мягкое и размокшее блюдо. Известный британский шеф-повар Марк Уильямс раскрыл неожиданный секрет, который поможет избежать этой ошибки и приготовить идеальный гарнир с золотистой корочкой. Об этом пишет Express.

Как запечь картофель с корочкой

Главная ошибка - это спешка. После того как картофель пропарили или отварили несколько минут, его нужно обязательно оставить остыть. Именно этот момент определяет, будет ли он хрустящим. Если картофель еще выпускает пар, значит внутри остается избыток влаги, и в духовке он не сможет образовать золотистую корочку. Поэтому стоит дождаться, пока он полностью подсохнет, и лишь тогда переходить к следующему этапу.

Как приготовить идеальный запеченный картофель

Очищенный картофель залейте холодной водой и доведите до кипения.

Варить нужно около 6 минут, пока края не станут мягкими

Затем хорошо процедите и оставьте, пока картофель полностью не выпустит пар

Запекайте картофель примерно 20 минут, после чего переверните кусочки. Это позволит образовать равномерную корочку и избежать прилипания к противню. В результате вы получите картофель, который внутри нежный и рыхлый, а снаружи - хрустящий и золотистый.

