Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

Инна Ковенько
21 декабря 2025, 17:24
Секрет заключается в одном важном шаге, который большинство домашних поваров пропускают.
Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк
Как правильно запекать картошку - как запечь картошку с корочкой/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как запечь картофель с корочкой
  • Как правильно запекать картофель в духовке

Запеченный картофель может стать настоящим разочарованием, если вместо хрустящей корочки получается мягкое и размокшее блюдо. Известный британский шеф-повар Марк Уильямс раскрыл неожиданный секрет, который поможет избежать этой ошибки и приготовить идеальный гарнир с золотистой корочкой. Об этом пишет Express.

Как запечь картофель с корочкой

Главная ошибка - это спешка. После того как картофель пропарили или отварили несколько минут, его нужно обязательно оставить остыть. Именно этот момент определяет, будет ли он хрустящим. Если картофель еще выпускает пар, значит внутри остается избыток влаги, и в духовке он не сможет образовать золотистую корочку. Поэтому стоит дождаться, пока он полностью подсохнет, и лишь тогда переходить к следующему этапу.

Как приготовить идеальный запеченный картофель

  • Очищенный картофель залейте холодной водой и доведите до кипения.
  • Варить нужно около 6 минут, пока края не станут мягкими
  • Затем хорошо процедите и оставьте, пока картофель полностью не выпустит пар

Запекайте картофель примерно 20 минут, после чего переверните кусочки. Это позволит образовать равномерную корочку и избежать прилипания к противню. В результате вы получите картофель, который внутри нежный и рыхлый, а снаружи - хрустящий и золотистый.

Смотрите видео, как запечь картофель, чтобы он был хрустящим:

@daria.cooks.it ? Запеченный картофель с сырной корочкой Картофель-1 кг Масло-4 ст. ложки Маринад - чеснок сушеный, копченая паприка, итальянские травы, специи к картофелю, соль -по 1 ч.л. Черный перец- ¼ ч. ложки Parmigiano Reggiano от Zanetti-70-100 г Приготовление: 1️⃣Картоплю хорошо моем, разрезаем пополам и заливаем кипятком на 10 минут. 2️⃣Зливаємо воду, просушиваем. 3️⃣У миске смешиваем масло, специи, соль и перец. Добавляем картофель и хорошо перемешиваем. 4️⃣На пергамент высыпаем Parmigiano Reggiano, сверху выкладываем замаринованный картофель. 5️⃣Поливаємо остатками соуса из миски. 6️⃣Запікаємо в разогретой до 200°C духовке ( режим-верх низ )примерно 35 минут, до золотистой корочки. #запеченакартопля#картофель#картопля#стравизкартоплі#сирнакартопля#святковийстіл♬ Tropical - Izabella Creator BM

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

