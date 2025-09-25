Как сварить картошку за 10 минут: секретный трюк, который сэкономит время

Вы узнаете:
- В чем можно быстро сварить картофель
- Как правильно варить картофель, чтобы он приготовился за 10 минут
Вареный картофель - один из универсальных гарниров. Однако на его приготовление обычно надо потратить немало времени. Если его нет, а картошки хочется, можно воспользоваться интересным лайфхаком.
Главред узнал, как буквально за 10 минут приготовить вкусную картошку. Об этом в TikTok juliadietolog рассказала украинский блогер Юлия.
Что сэкономит время на приготовление картофеля
Если вы хотите быстро сварить картофель, надо забыть о кастрюле и воспользоваться микроволновкой. Картофель необходимо помыть и почистить, после чего выложить в рукав для запекания.
В рукав также наливаем немного воды, плотно его завязываем и ставим в миску. Далее ее надо поместить на 10 минут в микроволновую печь.
Смотрите видео о том, как быстро приготовить картофель:
@juliadietolog Попробуете приготовить ? #варенакартопля#картофель#лайфхак#рекомендации#рецепты#полезно#полезныерецепты♬ Katchi - Ofenbach,Nick Waterhouse
О персоне: juliadietolog
juliadietolog - украинский блогер, нутрициолог Юлия. В соцсетях делится рецептами для похудения и сбалансированного питания, а также кулинарными лайфхаками. В TikTok за ее страницей следят более 40 тысяч пользователей.
