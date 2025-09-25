Как сварить картошку за 10 минут: секретный трюк, который сэкономит время

Приготовить картофель за считанные минуты реально, если знать одну хитрость.

Как сварить картошку за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

В чем можно быстро сварить картофель

Как правильно варить картофель, чтобы он приготовился за 10 минут

Вареный картофель - один из универсальных гарниров. Однако на его приготовление обычно надо потратить немало времени. Если его нет, а картошки хочется, можно воспользоваться интересным лайфхаком.

Главред узнал, как буквально за 10 минут приготовить вкусную картошку. Об этом в TikTok juliadietolog рассказала украинский блогер Юлия.

Что сэкономит время на приготовление картофеля

Если вы хотите быстро сварить картофель, надо забыть о кастрюле и воспользоваться микроволновкой. Картофель необходимо помыть и почистить, после чего выложить в рукав для запекания.

В рукав также наливаем немного воды, плотно его завязываем и ставим в миску. Далее ее надо поместить на 10 минут в микроволновую печь.

Смотрите видео о том, как быстро приготовить картофель:

О персоне: juliadietolog juliadietolog - украинский блогер, нутрициолог Юлия. В соцсетях делится рецептами для похудения и сбалансированного питания, а также кулинарными лайфхаками. В TikTok за ее страницей следят более 40 тысяч пользователей.

