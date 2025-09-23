Укр
Читать на украинском
Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяек

Алексей Тесля
23 сентября 2025, 17:26
Холодильник — оптимальное место для хранения яиц, так как температура 4°C и ниже замедляет размножение бактерий.
Яйца
Где и как стоит хранить яйца / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему стоит хранить яйца в холодильнике
  • Почему не стоит хранить яйца на дверце
  • Неожиданный совет - консервация яиц

Вопрос о том, как и где правильнее хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими, уже давно вызывает споры.

В разных странах к этому подходят по-своему, говорится в материале издания Express.

Например, в Великобритании яйца часто хранят при комнатной температуре, просто оставляя их на кухонной поверхности.

В то же время в США предпочитают держать яйца в прохладных условиях, обычно в холодильнике.

Почему стоит хранить яйца в холодильнике

Холодильник — оптимальное место для хранения яиц, так как температура 4°C и ниже замедляет размножение бактерий и продлевает срок годности продукта.

Но важно помнить:

  • Храните яйца на основной полке, а не на дверце. Там температура стабильнее, а на дверце частое открытие холодильника вызывает перепады, что может привести к скорейшей порче.
  • Укладывайте яйца острым концом вниз — так желток останется по центру, что особенно важно при варке.
  • Держите их в упаковке, вдали от продуктов с сильными запахами — яичная скорлупа пористая и легко впитывает ароматы.

Почему не стоит хранить яйца на дверце

Место в дверце холодильника кажется удобным, но на самом деле оно опасно для хранения яиц.

Постоянные температурные колебания при открытии дверцы ускоряют процесс порчи. Это может привести к риску пищевого отравления.

Избегайте перепадов температуры

После покупки яйца следует как можно скорее поместить в холодильник. Если они несколько раз меняют температуру (например, из магазина на жару, а потом в холодильник), на скорлупе может появиться конденсат. Это создаёт идеальные условия для размножения бактерий, таких как сальмонелла.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Можно ли замораживать яйца

Да, яйца можно замораживать — и это абсолютно безопасно:

  • Сырые яйца в скорлупе сохраняются в морозилке до 6 месяцев.
  • Лучше использовать их в течение 4 месяцев, чтобы сохранить наилучший вкус.
  • Размораживать их рекомендуется при комнатной температуре.

Также можно замораживать блюда на основе яиц — например, киши, заварные кремы или муссы.

Как хранят яйца в Германии: неожиданный ответ

Яркие варёные яйца — вполне обычный продукт в немецких супермаркетах. Их продают не только к Пасхе, а в течение всего года. Но зачем их окрашивают?

Ответ прост: чтобы потребитель мог легко отличить варёные яйца от сырых. Это практично — купил и сразу готов к употреблению. По сути, цветная скорлупа служит своеобразной маркировкой — удобным и быстрым решением в стиле местного фастфуда.

Смотрите видео - консервация яиц:

Вы будете поражены, что происходит с яйцами после 18 месяцев хранения. В этом видео автор поделилась способом, который позволяет сохранить сырые яйца свежими на протяжении полутора лет. Она испытала этот метод на практике и сравнила результат с яйцами, только что собранными из курятника. Итог точно вас удивит:

Ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

Напомним, ранее сообщалось о том, где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике. Многие люди неправильно раскладывают в холодильнике продукты, ведь не знают одной схемы.

Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

