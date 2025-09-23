Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяек

Холодильник — оптимальное место для хранения яиц, так как температура 4°C и ниже замедляет размножение бактерий.

Вопрос о том, как и где правильнее хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими, уже давно вызывает споры.

В разных странах к этому подходят по-своему, говорится в материале издания Express.

Например, в Великобритании яйца часто хранят при комнатной температуре, просто оставляя их на кухонной поверхности.

В то же время в США предпочитают держать яйца в прохладных условиях, обычно в холодильнике.

Почему стоит хранить яйца в холодильнике

Холодильник — оптимальное место для хранения яиц, так как температура 4°C и ниже замедляет размножение бактерий и продлевает срок годности продукта.

Но важно помнить:

Храните яйца на основной полке, а не на дверце. Там температура стабильнее, а на дверце частое открытие холодильника вызывает перепады, что может привести к скорейшей порче.

Укладывайте яйца острым концом вниз — так желток останется по центру, что особенно важно при варке.

Держите их в упаковке, вдали от продуктов с сильными запахами — яичная скорлупа пористая и легко впитывает ароматы.

Почему не стоит хранить яйца на дверце

Место в дверце холодильника кажется удобным, но на самом деле оно опасно для хранения яиц.

Постоянные температурные колебания при открытии дверцы ускоряют процесс порчи. Это может привести к риску пищевого отравления.

Избегайте перепадов температуры

После покупки яйца следует как можно скорее поместить в холодильник. Если они несколько раз меняют температуру (например, из магазина на жару, а потом в холодильник), на скорлупе может появиться конденсат. Это создаёт идеальные условия для размножения бактерий, таких как сальмонелла.

Можно ли замораживать яйца

Да, яйца можно замораживать — и это абсолютно безопасно:

Сырые яйца в скорлупе сохраняются в морозилке до 6 месяцев.

Лучше использовать их в течение 4 месяцев, чтобы сохранить наилучший вкус.

Размораживать их рекомендуется при комнатной температуре.

Также можно замораживать блюда на основе яиц — например, киши, заварные кремы или муссы.

Как хранят яйца в Германии: неожиданный ответ

Яркие варёные яйца — вполне обычный продукт в немецких супермаркетах. Их продают не только к Пасхе, а в течение всего года. Но зачем их окрашивают?

Ответ прост: чтобы потребитель мог легко отличить варёные яйца от сырых. Это практично — купил и сразу готов к употреблению. По сути, цветная скорлупа служит своеобразной маркировкой — удобным и быстрым решением в стиле местного фастфуда.

