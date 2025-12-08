Укр
Читать на украинском
Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Анна Косик
8 декабря 2025, 13:46
Работа над восстановлением энергообъектов продолжается и вскоре украинцы могут ощутить положительные последствия.
Энергетики работают над улучшением ситуации в системе

Что сказал Зайченко:

  • После очередной атаки РФ на энергетику ситуация с подачей электроэнергии сложная
  • Количество часов без света для украинцев может уменьшиться

Ситуация в энергосистеме Украины после очередной массированной атаки страны-агрессора России остается сложной, но вполне контролируемой. Об этом в эфире телемарафона сказал глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Он отметил, что сейчас энергетики непрерывно работают над тем, чтобы восстановить поврежденные объекты генерации и сетей. В то же время правительство и энергетические службы прилагают максимум усилий, чтобы количество очередей отключений не превышало трех для всех категорий потребителей.

Ситуация с отключениями может улучшиться

Зайченко отметил, что шанс на уменьшение количества часов отключений электроэнергии в Украине есть. Сейчас над этим работает правительство и представители местных властей.

"Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям - в этот сверхтяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений", - добавил он.

"Укрэнерго" будет информировать население об улучшении ситуации в энергосистеме после восстановления поврежденных объектов. Это будет отображаться и на графиках почасовых отключений.

Что будет с отключением света в Украине до конца зимы - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, при благоприятном развитии ситуации, графики отключений электроснабжения будут действовать в течение всей зимы и могут быть отменены лишь в начале апреля.

Энергоэксперт отметил, что украинцам придется привыкнуть к длительным графикам отключений электроэнергии, которые продлятся вплоть до середины весны.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что продолжительность отключений в Украине увеличилась до 12-16 часов. В Укрэнерго заявили, что восстановление украинской энергосистемы после новой российской атаки потребует недель.

Накануне стало известно, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%. В частности, подорожать может молочная продукция и мясо, поскольку они требуют постоянного охлаждения.

Напомним, 8 декабря Укрэнерго ввело ограничения в объеме от 2,5 до 4 очередей. Графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Их ввели для бытовых и промышленных потребителей.

О персоне: Виталий Зайченко

Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.

