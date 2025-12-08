Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Что сказал Зайченко:
- После очередной атаки РФ на энергетику ситуация с подачей электроэнергии сложная
- Количество часов без света для украинцев может уменьшиться
Ситуация в энергосистеме Украины после очередной массированной атаки страны-агрессора России остается сложной, но вполне контролируемой. Об этом в эфире телемарафона сказал глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Он отметил, что сейчас энергетики непрерывно работают над тем, чтобы восстановить поврежденные объекты генерации и сетей. В то же время правительство и энергетические службы прилагают максимум усилий, чтобы количество очередей отключений не превышало трех для всех категорий потребителей.
Ситуация с отключениями может улучшиться
Зайченко отметил, что шанс на уменьшение количества часов отключений электроэнергии в Украине есть. Сейчас над этим работает правительство и представители местных властей.
"Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям - в этот сверхтяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений", - добавил он.
"Укрэнерго" будет информировать население об улучшении ситуации в энергосистеме после восстановления поврежденных объектов. Это будет отображаться и на графиках почасовых отключений.
Что будет с отключением света в Украине до конца зимы - мнение эксперта
Главред писал, что по мнению энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, при благоприятном развитии ситуации, графики отключений электроснабжения будут действовать в течение всей зимы и могут быть отменены лишь в начале апреля.
Энергоэксперт отметил, что украинцам придется привыкнуть к длительным графикам отключений электроэнергии, которые продлятся вплоть до середины весны.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что продолжительность отключений в Украине увеличилась до 12-16 часов. В Укрэнерго заявили, что восстановление украинской энергосистемы после новой российской атаки потребует недель.
Накануне стало известно, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%. В частности, подорожать может молочная продукция и мясо, поскольку они требуют постоянного охлаждения.
Напомним, 8 декабря Укрэнерго ввело ограничения в объеме от 2,5 до 4 очередей. Графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Их ввели для бытовых и промышленных потребителей.
Больше новостей:
- Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны
- Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию
- Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину
О персоне: Виталий Зайченко
Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред