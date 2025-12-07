Укр
До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

Ангелина Подвысоцкая
7 декабря 2025, 17:57
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток.
График отключения света на 8 декабря / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ атакует украинские объекты энергетики
  • Укрэнерго вводит графики отключения света на 8 декабря

В Украине вводят графики отключения света на 8 декабря. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничения будут действовать в течение всех суток. Их вводят для бытовых и промышленных потребителей. Отмечается, что Укрэнерго вводит ограничения в объеме от 2,5 до 4 очередей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Когда исчезнут графики отключений света - мнение эксперта

Как писал Главред, энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться систематическим ударам со стороны России, что вызывает как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для YouTube-канала Телеграф UA.

"Графики отключений могут исчезнуть только в том случае, если вместо России будет океан", - подчеркивает Харченко, отмечая, что пока враг не уменьшает интенсивность ударов и продолжает выбирать стратегические объекты для разрушения.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине опубликовали новые графики отключения света на 3 декабря. Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 3 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

Недавно премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет Укрэнерго отключения веерные отключения отключения света
Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:48Фронт
РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

18:35Фронт
Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:30Украина
