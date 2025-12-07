До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

Что известно:
- РФ атакует украинские объекты энергетики
- Укрэнерго вводит графики отключения света на 8 декабря
В Украине вводят графики отключения света на 8 декабря. Об этом сообщает Укрэнерго.
Ограничения будут действовать в течение всех суток. Их вводят для бытовых и промышленных потребителей. Отмечается, что Укрэнерго вводит ограничения в объеме от 2,5 до 4 очередей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - говорится в сообщении.
Когда исчезнут графики отключений света - мнение эксперта
Как писал Главред, энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться систематическим ударам со стороны России, что вызывает как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для YouTube-канала Телеграф UA.
"Графики отключений могут исчезнуть только в том случае, если вместо России будет океан", - подчеркивает Харченко, отмечая, что пока враг не уменьшает интенсивность ударов и продолжает выбирать стратегические объекты для разрушения.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, в Украине опубликовали новые графики отключения света на 3 декабря. Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 3 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.
Недавно премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.
