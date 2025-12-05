График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.

Графики отключения света на 6 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Що відомо:

Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло

Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59

Обсяг відключень складатиме від 0,5 до 2,5 черг

У суботу, 6 грудня, в усіх регіонах України обмежуватимуть споживання електроенергії. Графіки відключень світла діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Графіки відключення світла на 6 грудня

Завтра, 6 грудня, для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 0,5 до 2,5 черг з 00:00 до 23:59.

У той самий час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Коли зникнуть графіки відключень в Україні - думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

На думку експерта, повне відновлення стабільного електропостачання можливе лише за умов істотного зменшення атак або зміни пріоритетів агресора.

"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.

Відключення світла - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти атакувала українські енергооб'єкти у кількох регіонах. Ситуація в енергосистемі нестабільна. У багатьох областях ввели графіки аварійного вимкнення світла. Внаслідок ударів було пошкоджене обладнання та почалися локальні знеструмлення.

Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко зазначала, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

генерация / Инфорграфика: Главред

Читайте також:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

