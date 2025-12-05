Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

Инна Ковенько
5 декабря 2025, 17:43
720
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.
Графіки відключення світла на 6 грудня
Графики отключения света на 6 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Що відомо:

  • Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
  • Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59
  • Обсяг відключень складатиме від 0,5 до 2,5 черг

У суботу, 6 грудня, в усіх регіонах України обмежуватимуть споживання електроенергії. Графіки відключень світла діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

видео дня

Графіки відключення світла на 6 грудня

Завтра, 6 грудня, для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 0,5 до 2,5 черг з 00:00 до 23:59.

У той самий час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Коли зникнуть графіки відключень в Україні - думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

На думку експерта, повне відновлення стабільного електропостачання можливе лише за умов істотного зменшення атак або зміни пріоритетів агресора.

"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.

Відключення світла - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти атакувала українські енергооб'єкти у кількох регіонах. Ситуація в енергосистемі нестабільна. У багатьох областях ввели графіки аварійного вимкнення світла. Внаслідок ударів було пошкоджене обладнання та почалися локальні знеструмлення.

Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко зазначала, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
генерация / Инфорграфика: Главред

Читайте також:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

18:24Украина
Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

18:23Война
Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

18:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Последние новости

18:41

Приват24 и карточки одним махом: клиентам ПриватБанка внезапно блокикуют счета

18:33

Появились раньше, чем динозавры: какие доисторические животные жили в Украине

18:24

Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

18:23

Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

18:06

Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
17:59

Изменила ход истории: как строптивая жена Дорошенко помешала объединению Украины

17:43

График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

17:34

Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

17:25

Можно ли пить воду из крана: украинцам рассказали, откуда она поступает

Реклама
16:55

Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

16:49

Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

16:42

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:39

Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

16:34

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардепФотоВидео

16:22

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

15:53

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53

США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

Реклама
15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

15:03

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

14:50

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

14:50

Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

14:42

"Гастарбайтерша на болотах": отфотошопленная Лорак стала посмешищем

14:37

Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

14:24

Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работаютВидео

13:59

Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:12

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:07

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

12:54

Беглец Яма показал, как шикует в США: "Обычный четверг"

12:51

Коррозия их просто "съест": какие марки автомобилей лучше обходить стороной

12:50

Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

12:35

США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

Реклама
12:24

Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

12:04

"Университеты" Михаила Поплавского": состоялась презентация книгиВидео актуально

12:03

Не просто так приносит детям подарки: кем на самом деле был Святой НиколайВидео

11:50

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

11:43

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировалаВидео

11:40

В России заявили о новой встрече Трампа с Путиным - что известно

11:34

Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

10:56

Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять