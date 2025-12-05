Укр
Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 16:55
В Netflix заявили о намерении "сохранить текущую деятельность Warner Bros. и развить ее сильные стороны".
Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max
Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Общая стоимость сделки - около 82,7 миллиарда долларов
  • Сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года

Стриминговый сервис Netflix покупает компанию Warner Bros. вместе с ее кино- и телестудиями HBO Max и HBO за 82,7 миллиарда долларов. Об оформлении соответствующего соглашения компании объявили в пятницу, 5 декабря, передает Variety.

Ожидается, что сделка будет закрыта после отделения от Warner Bros. Discovery подразделения Discovery Global TV Networks в третьем квартале 2026 года.

видео дня

Как сообщили в компании, общая стоимость сделки - около 82,7 миллиарда долларов - включает долг, акционерный капитал - 72 миллиарда долларов,

Данное объявление о сделке поставило точку в многонедельной борьбе за право приобрести стриминговый гигант, в которой Netflix конкурировал с Paramount Skydance Дэвида Эллисона и Comcast.

В Netflix заявили о намерении "сохранить текущую деятельность Warner Bros. и развить ее сильные стороны". Это касается и выпуска фильмов в кинотеатрах. Что касается HBO, то стриминговый гигант дал понять, что сохранит HBO Max в качестве отдельного сервиса, а также объявил о планах добавить контента студий в свою линейку.

"Благодаря обширным библиотекам фильмов и сериалов, а также программам HBO и HBO Max, подписчики Netflix получат ещё больше высококачественных фильмов на выбор. Это также позволит Netflix оптимизировать свои тарифные планы для потребителей, расширяя возможности просмотра и доступ к контенту", - говорится в заявлении.

Новости кино

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Популярный фэнтезийный сериал "Ведьмак" 4 сезон вышел на Netflix 31 октября - восемь серий уже доступны к просмотру с украинской озвучкой. Этот сезон стал переломным для франшизы: главного героя Геральта из Ривии теперь играет Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла.

Вас может заинтересовать:

Что такое Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

