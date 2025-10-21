Любовь и трагедии: Netflix откроет тайны самой известной семьи США - Кеннеди

"Кеннеди" раскрывает личную жизнь, любовь, соперничество и трагедии, которые сформировали самую известную династию в современной истории.

https://glavred.info/movies/lyubov-i-tragedii-netflix-otkroet-tayny-samoy-izvestnoy-semi-ssha-kennedi-10708292.html Ссылка скопирована

Netflix откроет тайны самой известной семьи США / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Идея проекта вызревала почти два года

Роль патриарха семьи Джозефа Кеннеди-старшего исполнит Майкл Фассбендер

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix официально заказал многосерийный драматический проект, посвященный одной из самых влиятельных семей в истории Соединенных Штатов Америки - Кеннеди.

По данным Variety, сериал под названием "Kennedy" основывается на книге Фредрика Логеволла "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956".

видео дня

Роль патриарха семьи Джозефа Кеннеди-старшего исполнит Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки" и "Люди Икс: Первый класс").

"Кеннеди" раскрывает личную жизнь, любовь, соперничество и трагедии, которые сформировали самую известную династию в современной истории и помогли создать мир, в котором мы живем сегодня. Начиная с 1930-х годов, первый сезон рассказывает о невероятном взлете Джо и Роуз Кеннеди и их девяти детей, включая мятежного второго сына Джека, который пытается вырваться из тени своего старшего брата-золотого мальчика", - говорится в сообщении.

По данным издания, идея проекта вызревала почти два года. Еще тогда Netflix рассматривал сериал как американскую версию "Короны", которая проследит путь семьи Кеннеди от становления до политического доминирования в США.

Шоураннером и исполнительным продюсером выступит Сэм Шоу ("Касл-Рок"). Съемки первого сезона стартуют в ближайшее время, он будет состоять из восьми эпизодов.

Новости кино

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

Вас может заинтересовать:

Что такое Netflix Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия. В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы. Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно. По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред