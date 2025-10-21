Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Любовь и трагедии: Netflix откроет тайны самой известной семьи США - Кеннеди

Виталий Кирсанов
21 октября 2025, 15:54
63
"Кеннеди" раскрывает личную жизнь, любовь, соперничество и трагедии, которые сформировали самую известную династию в современной истории.
Netflix откроет тайны самой известной семьи США
Netflix откроет тайны самой известной семьи США / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Идея проекта вызревала почти два года
  • Роль патриарха семьи Джозефа Кеннеди-старшего исполнит Майкл Фассбендер

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix официально заказал многосерийный драматический проект, посвященный одной из самых влиятельных семей в истории Соединенных Штатов Америки - Кеннеди.

По данным Variety, сериал под названием "Kennedy" основывается на книге Фредрика Логеволла "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956".

видео дня

Роль патриарха семьи Джозефа Кеннеди-старшего исполнит Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки" и "Люди Икс: Первый класс").

"Кеннеди" раскрывает личную жизнь, любовь, соперничество и трагедии, которые сформировали самую известную династию в современной истории и помогли создать мир, в котором мы живем сегодня. Начиная с 1930-х годов, первый сезон рассказывает о невероятном взлете Джо и Роуз Кеннеди и их девяти детей, включая мятежного второго сына Джека, который пытается вырваться из тени своего старшего брата-золотого мальчика", - говорится в сообщении.

По данным издания, идея проекта вызревала почти два года. Еще тогда Netflix рассматривал сериал как американскую версию "Короны", которая проследит путь семьи Кеннеди от становления до политического доминирования в США.

Шоураннером и исполнительным продюсером выступит Сэм Шоу ("Касл-Рок"). Съемки первого сезона стартуют в ближайшее время, он будет состоять из восьми эпизодов.

Новости кино

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

Вас может заинтересовать:

Что такое Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сериалы Netflix новости шоу бизнеса новости кино Netflix
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гривня наконец-то резко начала расти: новый курс валют на 22 октября

Гривня наконец-то резко начала расти: новый курс валют на 22 октября

16:34Экономика
Более двадцати "Шахедов" по одному городу: Россия начала массированную атаку дронов

Более двадцати "Шахедов" по одному городу: Россия начала массированную атаку дронов

16:15Война
Киев, Львов и не только: РФ готовит массированные удары - какие города под угрозой

Киев, Львов и не только: РФ готовит массированные удары - какие города под угрозой

16:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

Последние новости

16:36

Субсидии для украинцев в 2025 году: как определяют сумму на отопительный сезон

16:34

Гривня наконец-то резко начала расти: новый курс валют на 22 октября

16:30

"Навсегда останешься лучшим": Никита Добрынин рассказал о болезненной утрате

16:22

Приказала власть СССР: тайна легендарного гимна Киева, которую знают единицы

16:15

Более двадцати "Шахедов" по одному городу: Россия начала массированную атаку дронов

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
16:06

Киев, Львов и не только: РФ готовит массированные удары - какие города под угрозойВидео

15:54

Любовь и трагедии: Netflix откроет тайны самой известной семьи США - Кеннеди

15:52

Прогноз Таро на новолуние 21 октября: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - больВидео

15:36

Как попасть на "Холостяк": Анна Неплях раскрыла, как стать частью шоуВидео

Реклама
15:27

Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

15:18

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

15:10

Хотел взорвать ТЦК: СБУ разоблачила агента РФ

15:05

Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ

15:00

Ножом в грудь: в Москве в подъезде зверски убили известного режиссера

15:00

Мыши уйдут сами: хитрости, которые отвадят грызунов из дома

14:56

Погода покажет особый характер: Украину накроет холодный атмосферный фронт

14:40

В Украине могут подорожать молочные и мясные продукты - что повлияет на цены

14:38

Провернул аферу века: как одессит "развел" на астрономическую сумму Лувр

14:20

12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить

14:18

Путин испугался давления, надо заканчивать войну - Зеленский назвал секрет победыФото

Реклама
13:55

Известному режиссеру объявили о подозрении: среди потерпевших есть несовершеннолетняя

13:51

Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия

13:47

Холод или кратковременное тепло: в Укргидрометцентре объяснили, как изменится погода

13:40

Восстановление электричества на Черниговщине "парализовано" - в Минэнерго назвали причину

13:36

"Не стало человека": коллеги раскрыли детали смерти Дизеля Яценко

13:22

"Мы все видим": Зеленский с евролидерами сделали важное заявление о войне в Украине

13:16

Польша может арестовать Путина: Сикорский сделал интересное заявление

13:14

У Порошенко высмеивали тризуб и воинов УПА: эксперт показал старые интервью члена "Европейской солидарности" Луценко

13:00

Погода на завтра 22 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

"Войну невозможно передвинуть": "Суспільне" дало ответ Оле Поляковой

12:49

В Украине продлили военное положение и мобилизацию - детали

12:43

Почему 22 октября нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

12:22

"Переснимали": финалистка Холостяка раскрыла единственный сценарий шоуВидео

12:05

"Искали людей": сестра Марины Поплавской обвинила Крутоголова во лжиВидео

11:47

"Открытие еще одного фронта": Украина начала закупку у США боевых вертолетов

11:22

Россияне устроили провокацию Ротару - что произошло

11:21

Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

11:14

Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

11:04

Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

11:02

Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

Реклама
10:52

В небе над Украиной заметили уникальную комету: она максимально приблизилась к Земле

10:46

Оккупанты "пролезли" сразу в трех населенных пунктах: в DeepState раскрыли детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

10:35

Символы - под прицелом: куда нужно бить ВСУ, чтобы пошатнуть власть Путина

10:27

Не пишите "все будет хорошо": болезнь Симоньян перешла на новую стадию

10:17

Как сказать на украинском "сладкоежка": все делают одну грубую ошибкуВидео

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 октября (обновляется)

09:54

США против плана ЕС по использованию активов РФ для Украины – Bloomberg

09:43

"Обворовывать": участники "Дизель Шоу" провели обыск в квартире погибшей ПоплавскойВидео

09:38

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять