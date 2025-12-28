Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

Один из сценариев может реализоваться через год-полтора от текущего момента.

Как может закончиться война в Украине - названы два сценария / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Ветеран АТО назвал два сценария окончания войны в Украине

Один из вариантов звучит более пессимистично

Окружение российского диктатора Владимира Путина убеждает его, что армия лидера Кремля имеет успехи на фронте, а экономика все еще якобы держится на плаву. Именно поэтому сам Путин считает возможным воевать дальше. Однако РФ будет воевать "сколько сможет", а не "сколько захочет". Об этом заявил ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий в интервью Новинарне.

Учитывая текущее состояние российской экономики, Дикий очертил два возможных сценария завершения войны.

Первый сценарий более пессимистичный и предусматривает замораживание войны. По его мнению, этот вариант может реализоваться через год-полтора от текущего момента.

"И то при определенных двух условиях. Условие первое, что перед этой заморозкой хотя бы полгода фронт вообще уже не будет двигаться. То есть мы настолько его стабилизируем, что вот они будут в него стучаться - он не движется. А тем временем второе условие: мы своими дипстрайками просто разносим их нефтяную отрасль. Она падает ниже половины от своего довоенного объема. В этих условиях они могут пойти именно на переговоры о заморозке", - считает обозреватель.

Второй, по мнению Дикого, наиболее реалистичный сценарий - остановка фронта и удар по нефтяной отрасли РФ, что вместо "заморозки" приведет к распаду российской армии.

Ветеран АТО считает, что для реализации второго сценария у Украины есть все ресурсы, не хватает лишь двух вещей: стратегии и политической воли.

По мнению Дикого, после того, как будет достигнута "точка перелома" и россияне "посыпятся", уже Украина будет "диктовать свои пункты" мирного плана.

Когда может закончиться война РФ против Украины - прогноз эксперта

Недавно военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что война, развязанная Россией против Украины, вероятно продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то непредсказуемых событий.

По его оценке, к этому времени Россия вряд ли сможет достичь заметных успехов на поле боя и вероятно столкнется с крепкой украинской обороной. Он отметил, что ситуация до марта выглядит относительно предсказуемой, однако дальнейший ход войны будет определяться состоянием российской экономики и армии, способностью украинских сил и уровнем поддержки со стороны Запада. Именно эти факторы повлияют на то, произойдет ли перелом после этого периода.

Как писал Главред, высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами.

Напомним, Силы обороны Украины зачистили большую часть Купянска, в то время как Минобороны страны-агрессора России всеми силами пытается скрыть неудачи армии РФ в городе.

Недавно Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум.

О персоне: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

