Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

Алексей Тесля
27 декабря 2025, 23:45
72
Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков.
'Захват' Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина
В ВСУ раскрыли подробности боев на востоке / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 17 ОТБр

Главное:

  • Сообщения о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются
  • Умелыми действиями ВСУ освободили ряд населенных пунктов

Сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами.

"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

видео дня

Отмечается, что ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается.

"Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе. Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям по-прежнему не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации", - рассказали украинские военные.

Гуляйполе
/ Инфографика: Главред

Бои в Константиновке

Отдельно в сообщении опровергнуты заявления о российском контроле над половиной Константиновки.

"Выдумками является и контроль над половиной города Константиновка, что в Донецкой области. Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Ситуация в Купянске и Покровске

Также ГШ напомнил о "рапортах" россиян относительно контроля над Купянском.

"На самом деле Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки", - сказано в сообщении Генштаба.

"Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор рассказывает еще с конца сентября прошлого года. Однако, оборона города продолжается уже 17 месяцев, а противник все это время несет там существенные потери", - заявили в ГШ ВСУ.

"Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора являются лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых российских солдат", - отмечают в Генштабе и призывают пользоваться только проверенными источниками информации.

Бои за Гуляйполе: данные военных

Бойцы 425-го полка "Скала" зашли в Гуляйполе в Запорожской области и начали боевые действия по вытеснению российских оккупационных сил из города. По вражеским позициям активно работают артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

По данным перехватов радиообмена, противник понёс серьёзные потери: два его батальона уже фактически уничтожены, а ещё одно подразделение находится на грани полного разгрома.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге. Россияне стремятся отрезать логистику ВСУ, штурмуя находящиеся поблизости Варваровку и Доброполье.

Напомним, что по информации представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, противник продолжает вести активные штурмовые операции на Гуляйпольском направлении.

Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Генштаб ВСУ война России и Украины российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

23:45Украина
Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

21:27Украина
Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

20:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Последние новости

23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

Реклама
18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

17:26

Площадка для пуска у границы: названо место размещения Орешника в Беларуси

16:59

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

16:49

Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

16:47

"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

16:31

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

16:20

"Очень тяжелая ситуация": в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

16:11

"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

Реклама
15:57

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

15:50

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:32

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

15:08

Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

14:55

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

13:21

Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки РФ закрепиться: детали

13:21

Очередной обстрел как месседж: Сибига объяснил логику действий Кремля

12:59

Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

12:43

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

12:42

Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

12:31

"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

12:23

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

11:50

Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возрослоФото

11:30

Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

11:21

РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

10:56

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по УкраинеФото

10:46

Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

Реклама
10:25

Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

10:23

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:16

РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

09:46

Удар РФ по Киевской области: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и домаФотоВидео

09:31

Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте

09:14

Астрологи назвали пять самых харизматичных женщин по знаку зодиака

08:59

Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

08:52

В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

08:38

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

08:10

Как Медведев опозорился и раскрыл проблемы оккупантовмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять