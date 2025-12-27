'Захват' Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

Главное:
- Сообщения о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются
- Умелыми действиями ВСУ освободили ряд населенных пунктов
Сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами.
"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается.
"Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе. Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям по-прежнему не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации", - рассказали украинские военные.
Бои в Константиновке
Отдельно в сообщении опровергнуты заявления о российском контроле над половиной Константиновки.
"Выдумками является и контроль над половиной города Константиновка, что в Донецкой области. Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.
Ситуация в Купянске и Покровске
Также ГШ напомнил о "рапортах" россиян относительно контроля над Купянском.
"На самом деле Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки", - сказано в сообщении Генштаба.
"Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор рассказывает еще с конца сентября прошлого года. Однако, оборона города продолжается уже 17 месяцев, а противник все это время несет там существенные потери", - заявили в ГШ ВСУ.
"Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора являются лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых российских солдат", - отмечают в Генштабе и призывают пользоваться только проверенными источниками информации.
Бои за Гуляйполе: данные военных
Бойцы 425-го полка "Скала" зашли в Гуляйполе в Запорожской области и начали боевые действия по вытеснению российских оккупационных сил из города. По вражеским позициям активно работают артиллерия и беспилотные летательные аппараты.
По данным перехватов радиообмена, противник понёс серьёзные потери: два его батальона уже фактически уничтожены, а ещё одно подразделение находится на грани полного разгрома.
Ситуация на фронте: новости по теме
Ранее в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге. Россияне стремятся отрезать логистику ВСУ, штурмуя находящиеся поблизости Варваровку и Доброполье.
Напомним, что по информации представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, противник продолжает вести активные штурмовые операции на Гуляйпольском направлении.
Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.
