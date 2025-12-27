'Захват' Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков.

https://glavred.info/ukraine/zahvat-gulyaypolya-i-mirnograda-genshtab-vysmeyal-hvastlivye-zayavleniya-putina-10727588.html Ссылка скопирована

В ВСУ раскрыли подробности боев на востоке / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 17 ОТБр

Главное:

Сообщения о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются

Умелыми действиями ВСУ освободили ряд населенных пунктов

Сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами.

"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

видео дня

Отмечается, что ситуация в Гуляйполе Запорожской области сложная, но оборонительная операция в населенном пункте продолжается.

"Украинские воины продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп захватчиков в городе. Оперативная обстановка в Мирнограде также остается тяжелой, однако вражеским подразделениям по-прежнему не удается реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации", - рассказали украинские военные.

/ Инфографика: Главред

Бои в Константиновке

Отдельно в сообщении опровергнуты заявления о российском контроле над половиной Константиновки.

"Выдумками является и контроль над половиной города Константиновка, что в Донецкой области. Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Ситуация в Купянске и Покровске

Также ГШ напомнил о "рапортах" россиян относительно контроля над Купянском.

"На самом деле Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки", - сказано в сообщении Генштаба.

"Такая же ситуация и с Покровском, о захвате которого агрессор рассказывает еще с конца сентября прошлого года. Однако, оборона города продолжается уже 17 месяцев, а противник все это время несет там существенные потери", - заявили в ГШ ВСУ.

"Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора являются лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых российских солдат", - отмечают в Генштабе и призывают пользоваться только проверенными источниками информации.

Бои за Гуляйполе: данные военных

Бойцы 425-го полка "Скала" зашли в Гуляйполе в Запорожской области и начали боевые действия по вытеснению российских оккупационных сил из города. По вражеским позициям активно работают артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

По данным перехватов радиообмена, противник понёс серьёзные потери: два его батальона уже фактически уничтожены, а ещё одно подразделение находится на грани полного разгрома.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге. Россияне стремятся отрезать логистику ВСУ, штурмуя находящиеся поблизости Варваровку и Доброполье.

Напомним, что по информации представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, противник продолжает вести активные штурмовые операции на Гуляйпольском направлении.

Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред